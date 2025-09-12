Orbán Viktor: a Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról + videó

Megosztás itt:

A Tisza Párt elnöke az ATV-nek azt mondta: büntetőfeljelentést készülnek tenni Orbán Viktor ellen, mert szerintük a kormány közpénzből folytat pártpolitikai kampányt. A kormány szerdán döntött arról, hogy nemzeti konzultációt szervez a közteherviselésről. A Fidesz frakciószóvivője pedig úgy fogalmazott: el akarja hallgattatni Magyar Péter az embereket, mert fél a véleményüktől.