Belföld

Orbán Viktor: a Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról + videó

2025. szeptember 12., péntek 18:43 | HírTV

A Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról – reagált a miniszterelnök a közösségi oldalán arra, hogy jogi úton próbálja megakadályozni Magyar Péter az adópolitikáról szóló nemzeti konzultációt.

  • Orbán Viktor: a Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról + videó

A Tisza Párt elnöke az ATV-nek azt mondta: büntetőfeljelentést készülnek tenni Orbán Viktor ellen, mert szerintük a kormány közpénzből folytat pártpolitikai kampányt. A kormány szerdán döntött arról, hogy nemzeti konzultációt szervez a közteherviselésről. A Fidesz frakciószóvivője pedig úgy fogalmazott: el akarja hallgattatni Magyar Péter az embereket, mert fél a véleményüktől.

Komment - Bárki célpont lehet + videó

Komment - Bárki célpont lehet + videó

 Őrizetbe vették Charlie Kirk gyilkosát. A konzervatív véleményvezér elleni merénylet kapcsán megszólalt Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő szerint, válaszúthoz érkeztünk, bárki célpont lehet. Erre is reflektálnak Vendégeink.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

