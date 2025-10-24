Orbán Viktor a Tisza Párt tervéről: a régi balos receptet árulják új csomagolásban

Megosztás itt:

"Mi annak örülünk, ha minél több pénz marad az emberek zsebében" – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök szerint a Tisza Párt hazudozik, és a választásokig eltitkolja valódi, megszorító terveit. Ez a "komcsi gondolkodásmód" áll szemben a kormány adócsökkentésre épülő, józan ész politikájával.

A két filozófia: elvenni vagy meghagyni?

Orbán Viktor a brüsszeli stúdióból adott interjújában világos filozófiai különbséget tett a nemzeti kormány és a baloldal között. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott, a kormány csak annyi adót akar elvenni, amennyi az ország működtetéséhez "feltétlenül szükséges". A cél az, hogy a pénz a magyar embereknél maradjon. Ezzel szemben áll a baloldal – és újabban a Tisza Párt – "komcsi gondolkodásmódja". Ők a magasabb "újraelosztásban", a "társadalmi mérnökösködésben" hisznek: vagyis el akarják venni az emberektől a pénzt, hogy aztán "igazságosan" szétosszák.

A baloldali trükk: "hazudozás zajlik"

A miniszterelnök szerint a Tisza Párt pontosan tudja, hogy ez a megszorító politika népszerűtlen, ezért próbálják meg eltitkolni a választásokig. "Az a probléma, hogy láthatóan hazudozás zajlik" – mondta a kormányfő, emlékeztetve: a Tisza vezetői nyíltan beszéltek arról, hogy a valódi terveiket nem mondhatják el, mert akkor elveszítenék a választást.

De ahogy azt a józan ésszel gondolkodó olvasóink is tudják, a modern politikában nem lehet mindent eltitkolni. "Mindenki hallhatta a saját fülével", amikor a tiszások a progresszív adóemelésről szavaztak, vagy amikor a "szakértőik" a Nők 40 és a 13. havi nyugdíj eltörléséről értekeztek.

A magyar modell: józan ész a brüsszeli elvárások helyett

Míg a baloldal a brüsszeli tapsra vár, a nemzeti kormány politikája a magyar emberek jólétét szolgálja. Nem azért dolgozik, hogy Brüsszelben "megtapsolják", hanem azért, hogy a "melósokat és a cégeket nem adóztatjuk agyon", hogy "az energiaárakat féken tartjuk", és hogy "a nyugdíjak értékét kiszámítható módon megőrizzük". A választás tehát egyértelmű: a magyar józan ész politikája, vagy a baloldal eltitkolt, adóemelésekre épülő "komcsi gondolkodásmódja".

Forrás: MTI