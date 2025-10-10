Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 10. Péntek Gedeon napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Orbán Viktor: A Tisza Párt nem tudja elvenni a magyarok pénzét, és a jövőben sem fogja + videó

2025. október 10., péntek 15:00 | HírTV

Orbán Viktor azt mondta: a Tisza Párt, ha kormányon lenne, végrehajtaná a brüsszeli utasítást, adót emelne és a pénzt Ukrajnába küldené. A kormányfő szerint a legjobb gazdaságpolitika az alacsony adók politikája.

  • Orbán Viktor: A Tisza Párt nem tudja elvenni a magyarok pénzét, és a jövőben sem fogja + videó

Az adókat emelné a kórházi és iskolai helyeket viszont csökkentené a Tisza Párt. Ezt Magyar Péter jobbkeze ismerte be.

Orbán Viktor, miniszterelnök: "A Bokros-csomag örököseiről beszélünk itt, mindig azt gondolták, hogy nagy reformokra van szükség, nem elég hatékony az oktatási rendszerünk, nem elég hatékony az egészségügyi rendszerünk tehát át kell alakítani és az átalakítás mindig azt jelenti magyarul, hogy elkezdenek bezárni. Iskolát, kórházi osztályt, kórházat."

A Miniszterelnök szerint a Tisza Pártban egy brüsszeli utasítást akarnak végrehajtani.

Orbán Viktor, miniszterelnök: "Ugye a Tisza Párt egy brüsszeli projekt. Brüsszelben találták ki, Brüsszelben hozták létre, ezt nekem meg is mondták, hogy azért hozták létre, hogy a nemzeti magyar kormányt fölváltsák egy Brüsszel barát, most már ezért aztán ukrán barát kormánnyal és kell a pénz Ukrajnába, tehát én ott ülök a miniszterelnökök tanácsülésén, nincs pénz. Közben pénzt akarnak adni Ukrajnának mert meg akarják nyerni a háborút az oroszok ellen a frontvonalon, ahhoz pedig pénz kell. Miután pénz nincs valahonnan be kell gyűjteni."

Orbán Viktor megjegyezte, szerinte ez az irány sosem vezetett jóra. A kormányfő hangsúlyozta: ő az egyszerűség elvét vallja. A legjobb gazdaságpolitika az alacsony adók politikája.

További híreink

Autót is nyerhetünk az 5 éves MySpar applikációval

A világot megrengető terrortámadást sikerült meghíusítani Belgiumban

Dénes napjának hála már tudjuk, hogy milyen téli időjárás vár ránk

31/ATLAS: sikeresen befogták a Mars-szondák a rejtélyes csillagközi vándort

A jós elárulta: Ezek a csillagjegyek most megkapják vágyuk tárgyát a Kosban járó Telihold kiáradó energiájának köszönhetően

Kunhalmi Ágnes leleplezte Magyar Pétert, borult az egész Tisza-terv

Új központot kap Zugló: megnyílik a Zenit Corso

Bikaviadalon szenvedett halálos balesetet a legendás sportriporter

Az Antifa magyar áldozata demonstrációra készül az Európai Parlamentben + videó

További híreink

Az Antifa magyar áldozata demonstrációra készül az Európai Parlamentben + videó

Összetört a híres mentőorvos, könnyeivel kűzködött + videó

Nem a világháborúra – Magyarország és Szlovákia vétójának kulcsfontosságú szerepére mutatott rá Szergej Lavrov

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A világot megrengető terrortámadást sikerült meghíusítani Belgiumban
2
Nem a világháborúra – Magyarország és Szlovákia vétójának kulcsfontosságú szerepére mutatott rá Szergej Lavrov
3
Magyar-lengyel szövetség a migrációs paktum ellen
4
Eddig és ne tovább – feljelentést tesz az újságíró, akire rárontott Aranyosi Péter + videó
5
Vezércikk – Apad a Tisza, szivárog az adat és előkerültek a már jól ismert dollárgyűjtő ládikák + videó
6
Orbán Viktor: a jó szomszédság érték, a magyarok békét akarnak + videó
7
Üdv Brüsszelben! Pár sarokra az EU-palotáktól már no-go zóna van + videó
8
Háttérkép – Jó hír Európának + videó
9
Orbán Viktor üzenete a Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlónak
10
Orbán: Jövőre a nemzet szabadságáról és szuverenitásáról döntünk + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!