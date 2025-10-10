Orbán Viktor: A Tisza Párt nem tudja elvenni a magyarok pénzét, és a jövőben sem fogja + videó

Megosztás itt:

Az adókat emelné a kórházi és iskolai helyeket viszont csökkentené a Tisza Párt. Ezt Magyar Péter jobbkeze ismerte be.

Orbán Viktor, miniszterelnök: "A Bokros-csomag örököseiről beszélünk itt, mindig azt gondolták, hogy nagy reformokra van szükség, nem elég hatékony az oktatási rendszerünk, nem elég hatékony az egészségügyi rendszerünk tehát át kell alakítani és az átalakítás mindig azt jelenti magyarul, hogy elkezdenek bezárni. Iskolát, kórházi osztályt, kórházat."

A Miniszterelnök szerint a Tisza Pártban egy brüsszeli utasítást akarnak végrehajtani.

Orbán Viktor, miniszterelnök: "Ugye a Tisza Párt egy brüsszeli projekt. Brüsszelben találták ki, Brüsszelben hozták létre, ezt nekem meg is mondták, hogy azért hozták létre, hogy a nemzeti magyar kormányt fölváltsák egy Brüsszel barát, most már ezért aztán ukrán barát kormánnyal és kell a pénz Ukrajnába, tehát én ott ülök a miniszterelnökök tanácsülésén, nincs pénz. Közben pénzt akarnak adni Ukrajnának mert meg akarják nyerni a háborút az oroszok ellen a frontvonalon, ahhoz pedig pénz kell. Miután pénz nincs valahonnan be kell gyűjteni."

Orbán Viktor megjegyezte, szerinte ez az irány sosem vezetett jóra. A kormányfő hangsúlyozta: ő az egyszerűség elvét vallja. A legjobb gazdaságpolitika az alacsony adók politikája.