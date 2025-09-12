Keresés

Orbán Viktor: A Tisza Párt elhallgattatná a népet az adók kérdésében is

2025. szeptember 12., péntek 18:17 | Magyar Nemzet

Orbán Viktor miniszterelnök élesen bírálta a Tisza Pártot, amiért szerintük bűncselekmény a magyar embereket megkérdezni az adókról. A kormányfő szerint a Magyar Péter vezette párt mindent megtesz, hogy elhallgattassa a választókat és eltitkolja adóemelési terveit. A Nemzeti Konzultáció körüli botrány újabb fordulatot vett – cikkünkben feltárjuk a részleteket.

  • Orbán Viktor: A Tisza Párt elhallgattatná a népet az adók kérdésében is

 Napi kukorék! "A Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, élesen bírálva a Tisza Párt legújabb lépését. A kormányfő szerint a Magyar Péter vezette ellenzéki párt mindent elkövet, hogy megakadályozza a nemzeti konzultációt, amely a közteherviselésről és a Tisza adóemelési terveiről kérdezi a magyar polgárokat. „Nem hagyjuk, hogy eltitkolják az adóemelési terveiket!” – szögezte le Orbán, hozzátéve, hogy ez a botrány egy demokráciában nem maradhat következmények nélkül.

A Tisza Párt feljelentéssel fenyegetőzik

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nemrég az ATV Híradónak nyilatkozva jelentette be, hogy büntetőfeljelentést készül tenni Orbán Viktor ellen. A pártelnök szerint a nemzeti konzultáció nem más, mint közpénzből finanszírozott pártpolitikai propaganda. Magyar Péter lépése mögött sokan azt sejtik, hogy a Tisza Párt így próbálja elterelni a figyelmet a saját, kiszivárgott adóemelési terveiről, amelyeket a konzultáció is érint.

A nemzeti konzultáció célja, hogy az állampolgárok véleményét kérje ki a Tisza Párt gazdasági programjáról, különös tekintettel a progresszív jövedelemadó bevezetésére. A párt tervei szerint 2026-tól háromkulcsos adórendszert vezetnének be, amely jelentősen megemelné az átlagbért keresők és a középosztály adóterheit. A kiszivárgott információk szerint a 15%-os szja-kulcs csak egy szűk réteg számára maradna meg, az átlagbért keresők 22%-os, míg az 1,25 millió forint feletti jövedelemmel rendelkezők 33%-os adókulcs alá esnének.

Titkolózás és őszinteségi rohamok

A Tisza Párt gazdasági programját Dálnoki Áron készítette, amelyet később gazdasági szakembereknek is bemutattak. Az etyeki fórumon Tarr Zoltán, a párt alelnöke nyíltan beszélt arról, hogy bizonyos témákról nem szabad a választások előtt beszélni, mert az a párt bukásához vezethet. „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – fogalmazott Tarr, aki később a 444-nek adott interjúban elismerte, hogy politikai hibát követett el, ám a progresszív adóemelési terveket nem cáfolta.

Orbán Viktor szerint a Tisza Párt hozzáállása egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a párt a választások előtt elhallgatja valódi szándékait. „A tervük az volt, hogy nem mondanak el mindent, mert abba belebuknának. Kész átverés!” – írta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a magyar embereknek joguk van tudni, milyen adóemelési tervei vannak az ellenzéknek.

A demokrácia védelmében

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a nemzeti konzultáció a demokrácia alapvető eszköze, amely lehetőséget ad a magyar embereknek, hogy kifejezzék véleményüket. A Tisza Párt lépései szerinte azt mutatják, hogy a párt nem tartja tiszteletben a választók akaratát, és minden eszközt megragad, hogy elhallgattassa őket. „Ez olyan botrány, amely egy demokráciában nem maradhat következmények nélkül” – fogalmazott a kormányfő.

A cikk célja, hogy felhívja a figyelmet a Tisza Párt ellentmondásos lépéseire és a nemzeti konzultáció fontosságára. A magyar embereknek joguk van tudni, milyen gazdasági változások várhatnak rájuk, és a konzultáció éppen ezt a célt szolgálja. A kérdés most az, hagyjuk-e, hogy elhallgattassák a nép hangját?

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Canva

 

 

 

 

