2025. 10. 24. Péntek
Belföld

Orbán Viktor: A Tisza Párt adóemelésekkel, a nyugdíjrendszer átalakításával és a rezsicsökkentés eltörlésével megnyomorítaná a magyar középosztályt + videó

2025. október 24., péntek 15:00 | HírTV

Egy korábbi fórumon éppen a Tisza alelnök szólta el magát pártja szándékaival kapcsolatban.

"Nincs bevétel, kiesés van. És azt valahonnan pótolni kell, akkor hozzá akarnak nyúlni vagy a nyugdíjrendszerhez vagy az adórendszerhez " - mutatott rá a miniszterelnök a Kossuth rádióban. Orbán Viktor azt mondta az ilyen javaslatok a társadalmi igazságossággal mennek szembe, amit a leghatározottabban el kell utasítani.

Orbán Viktor, miniszterelnök: "A tiszások szavaztak arról, hogy az egykulcsos adó helyett progresszív adó legyen. Az adóemelést jelent, a progresszív adó adóemelést jelent. Vagy amikor arról beszéltek a szakértőik, hogy a nyugdíjrendszerbe be kell avatkozni és el kell törölni a nők40-et, a 13. havi nyugdíjat át kell alakítani. Szóval én értem, hogy utána egyszerűbb ezt letagadni mint megvédeni egy ilyen népnyúzó álláspontot. Na de a terv az az, hogy megnyúzzák a nyugdíjasokat, megnyúzzák a középosztályt, elveszik a pénzt a családoktól."

A miniszterelnök szerint a Tisza Párt gazdasági tervei a kommunista gondolkodásmódot tükrözik. Ellenben a kormány azt szeretné, ha a magyar embereknél minél több pénz marad.

 

