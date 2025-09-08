Keresés

Belföld

Orbán Viktor: A Tisza lebukott, elvesztette a bizalmat

2025. szeptember 08., hétfő 11:22 | Magyar Nemzet
Orbán Viktor TISZA Párt

A miniszterelnök hétfői üzenetében azt állította, az ellenzék adóemelésre készül, míg a kormány a teljes nyíltsággal és egy új nemzeti konzultációval válaszol.

  • Orbán Viktor: A Tisza lebukott, elvesztette a bizalmat

Orbán Viktor hétfőn is üzent a Harcosok Klubja tagjainak. A miniszterelnök bejegyzésében azt írta, a Tisza titkolózására a kormány válasza a teljes nyíltság. 

A Tisza lebukott, elvesztette a bizalmat. Ilyenkor csak a provokáció, a balhé marad

 – fogalmazott.

A miniszterelnök szerint a Tisza egy kötcsei botránnyal próbálta elterelni a figyelmet a „lebukásról” és az adóemelési tervekről, de nem sikerült. „Már mindenki tudja, hogy a Tisza az adóemelés pártja. Ha ők jönnek, fizetni fogsz” – írta. Orbán Viktor bejelentette: nemzeti konzultáció indul a kiszivárgott tervekről.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

