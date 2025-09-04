Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 04. Csütörtök Rozália napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Vezércikk 14:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Orbán Viktor: A Tisza egy kormányképtelen balhépárt

2025. szeptember 04., csütörtök 12:09 | HírTV
Kötcse Orbán Viktor Magyar Péter

Három nappal az őszi politikai évadnyitó, a kötcsei piknik előtt Orbán Viktor miniszterelnök terjedelmes Facebook-poszttal jelentkezett és alaposan odaszúrt a Magyar Péter vezette Tisza Pártnak is.

  • Orbán Viktor: A Tisza egy kormányképtelen balhépárt

A miniszterelnök közlése szerint az Otthon Start iránti érdeklődés minden várakozást felülmúlt.

A fiatalok megértették, hogy itt a vissza nem térő lehetőség a saját otthonra. Most vagy soha! A bankok egymás sarkát tapossák. Az albérleti díjak csökkennek. Az ellendrukkerek elhallgattak. Megígértük, velünk még azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. Betartottuk! 

– mutatott rá Orbán Viktor. 

Leszögezte, az adókat csökkenteni kell és nem emelni! Láthatáron a következő lépés: októbertől a háromgyerekes édesanyák élethosszig nem fizetnek jövedelemadót. Először a világon, Magyarországon.

Ez a jövő, ezt is meg tudjuk csinálni – tette hozzá. 

A kormányfő úgy véli, az az egész ország fellázadt a Tisza Párt tervezett adóemelése ellen, azt pedig meg kell akadályozni 

Kiskakaséknál teljes a zűrzavar. Össze-vissza beszéd és fejetlenség. Háromsávos, progresszív jövedelemadó, energiaár emelés, ma meg visszatáncolás az áfacsökkentéstől is. És még ők akarnak kormányozni. Teljes kormányképtelenség. Így még egy tyúkudvart sem lehet elvezetni, nemhogy egy országot 

– fogalmazott Orbán Viktor. 

Kiemelte, hogy kormánya lépésről-lépésre végrehajtj Magyarország történetének legnagyobb családbarát adócsökkentését, és Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját.

Kiskakasék gőzerővel készülnek a kötcsei balhéjukra.

Nem találtak másik helyet, csak azt, ahol mi gyülekezünk össze. Mindenki láthatja, a Tisza egy kormányképtelen balhépárt. Hiába provokálnak, mi megtartjuk az éves békés, polgári összejövetelünket. Most te is követheted. Figyeld a híreket!

 – írta a Facebook-oldalán a miniszterelnök. 

Orbán Viktor korábban a közösségi oldalán jelezte: vasárnap egész nap élő közvetítés lesz Kötcséről.

 

További híreink

Őszi sokk: átírták a fűtési szezon szabályait, mindenkit érint!

Putyin nem szórakozik: olyan tanáccsal látta el Ficót, aminek megvalósulása mélyütést vinne be Zelenszkijnek

Szívszorító részletek derültek ki Koós Boglárka színésznőről: Megtalálták a búcsúlevelét

Kiderült, mi okozhatta a lisszaboni siklóvasúton történt tragédiát + videó

Nagyanyáink titka: így készül az igazi túrós palacsinta

Szabó Tímea fékevesztett őrjöngésbe kezdett, még a Facebook-algoritmus is elszégyellte magát

A TISZA PÁRT ÖSSZEOMLIK: Botrányok, megszorítások és káosz – Fidesz a stabilitás

Apa és fia egy csapatban? Történelmi pillanat előtt az angol foci

Célpont - Magyar Péter luxusnyaralása: Kenutúra, kvadozás, sétarepülés, de vajon ki fizeti a Tisza-vezér vakációs számláját? + videó

További híreink

Célpont - Magyar Péter luxusnyaralása: Kenutúra, kvadozás, sétarepülés, de vajon ki fizeti a Tisza-vezér vakációs számláját? + videó

Sokk a színházi világban: életveszélyben a fiatal magyar színésznő

Tragédia Lisszabonban: ezért siklott ki a 140 éves siklóvasút

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Egyre több nyugdíjas váltja vissza az élelmiszer-utalványt + videó
2
Zuhanórepülés: széthullhat a Tisza párt?
3
Sokk a színházi világban: életveszélyben a fiatal magyar színésznő
4
Tragédia Lisszabonban: ezért siklott ki a 140 éves siklóvasút
5
Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó
6
Vezércikk – Erőszakra készülhet a Tisza Párt Kötcsén + videó
7
Fogaskerekű-baleset miatt gyászba borult Lisszabon
8
Orbán Balázs leleplező videót osztott meg a Tisza Pártot támogató volt SZDSZ-es politikusról
9
Riasztás – Horror Baranyában: megölték az anyóst + videó
10
Karácsony újra a budapestieket bünteti

Legfrissebb híreink

NATO-főtitkár: Oroszország destabilizációs tényező

NATO-főtitkár: Oroszország destabilizációs tényező

 Oroszország destabilizációs és konfrontációs tényező Európában és a világon, s az marad a közeljövőben is - jelentette ki Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön a prágai védelmi csúcstalálkozón elmondott beszédében.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!