Orbán Viktor: A Tisza egy kormányképtelen balhépárt

A miniszterelnök közlése szerint az Otthon Start iránti érdeklődés minden várakozást felülmúlt.

A fiatalok megértették, hogy itt a vissza nem térő lehetőség a saját otthonra. Most vagy soha! A bankok egymás sarkát tapossák. Az albérleti díjak csökkennek. Az ellendrukkerek elhallgattak. Megígértük, velünk még azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. Betartottuk!

– mutatott rá Orbán Viktor.

Leszögezte, az adókat csökkenteni kell és nem emelni! Láthatáron a következő lépés: októbertől a háromgyerekes édesanyák élethosszig nem fizetnek jövedelemadót. Először a világon, Magyarországon.

Ez a jövő, ezt is meg tudjuk csinálni – tette hozzá.

A kormányfő úgy véli, az az egész ország fellázadt a Tisza Párt tervezett adóemelése ellen, azt pedig meg kell akadályozni

Kiskakaséknál teljes a zűrzavar. Össze-vissza beszéd és fejetlenség. Háromsávos, progresszív jövedelemadó, energiaár emelés, ma meg visszatáncolás az áfacsökkentéstől is. És még ők akarnak kormányozni. Teljes kormányképtelenség. Így még egy tyúkudvart sem lehet elvezetni, nemhogy egy országot

– fogalmazott Orbán Viktor.

Kiemelte, hogy kormánya lépésről-lépésre végrehajtj Magyarország történetének legnagyobb családbarát adócsökkentését, és Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját.

Kiskakasék gőzerővel készülnek a kötcsei balhéjukra.

Nem találtak másik helyet, csak azt, ahol mi gyülekezünk össze. Mindenki láthatja, a Tisza egy kormányképtelen balhépárt. Hiába provokálnak, mi megtartjuk az éves békés, polgári összejövetelünket. Most te is követheted. Figyeld a híreket!

– írta a Facebook-oldalán a miniszterelnök.

Orbán Viktor korábban a közösségi oldalán jelezte: vasárnap egész nap élő közvetítés lesz Kötcséről.