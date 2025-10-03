Orbán Viktor: A Tisza alelnöke megint elszabadult

Vezércikk – Már a nyugdíjasok sem voltak kíváncsiak Magyar Péterre + videó

A biztonság oszthatatlan, amely csak kollektív útkeresés eredményeként születhet meg - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Valdaj nemzetközi vitaklub ülésén csütörtökön Szocsiban.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter az informális koppenhágai európai uniós csúcstalálkozó után nyilatkozott a HírTV riporterének. A politikus szerint az ülésen az erősödő háborús pszichózist kissé sikerült lelassítani és abban Orbán Viktor miniszterelnöknek kiemelkedő szerepe volt.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

