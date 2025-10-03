A kormányfő szerint lassan a brüsszeli országjelentések összes ajánlása megjelenik a lépten-nyomon szivárgó Tisza programjában. A kormányfő gondolatait azzal zárta, hogy a polgári oldal ezzel szemben a magyar embereknek akar megfelelni, mert mint írta:
Nekünk Magyarország az első!
Orbán Viktor: A Tisza alelnöke megint elszabadult
2025. október 03., péntek 07:32 | HírTV
Tisza-adó után újabb szög kandikált ki Magyar Péter brüsszeli tornazsákjából – írta a miniszterelnök ma reggeli bejegyzésében. Orbán Viktor arra reagált így, hogy a Tisza Párt alelnöke Tarr Zoltán legújabb értekezésében a kórházak és az iskolák átszervezéséről beszélt.
A kormányfő szerint lassan a brüsszeli országjelentések összes ajánlása megjelenik a lépten-nyomon szivárgó Tisza programjában. A kormányfő gondolatait azzal zárta, hogy a polgári oldal ezzel szemben a magyar embereknek akar megfelelni, mert mint írta: