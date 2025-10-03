Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 03. Péntek Helga napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Orbán Viktor: A Tisza alelnöke megint elszabadult

2025. október 03., péntek 07:32 | HírTV
Tarr Zoltán Orbán Viktor Tisza Párt

Tisza-adó után újabb szög kandikált ki Magyar Péter brüsszeli tornazsákjából – írta a miniszterelnök ma reggeli bejegyzésében. Orbán Viktor arra reagált így, hogy a Tisza Párt alelnöke Tarr Zoltán legújabb értekezésében a kórházak és az iskolák átszervezéséről beszélt.

  • Orbán Viktor: A Tisza alelnöke megint elszabadult

A kormányfő szerint lassan a brüsszeli országjelentések összes ajánlása megjelenik a lépten-nyomon szivárgó Tisza programjában. A kormányfő gondolatait azzal zárta, hogy a polgári oldal ezzel szemben a magyar embereknek akar megfelelni, mert mint írta: Nekünk Magyarország az első!

További híreink

Pusztít az aranyszínű sárgaság, több vármegye is érintett

Putyin éles figyelmeztetése Európának: Nagyon meggyőző lesz az orosz válasz a militarizálódásra

Muri Enikő volt párjával tett nagy bejelentést: élő adásban újságolták el az örömhírt – Videó

Megroppanhat Ursula von der Leyen hatalma

Nicole Kidman először mutatkozott nyivánosan, mióta kiderült, hogy válik Keith Urbantől

A BMW vezérigazgatója porrá zúzta a tiszás közgazdász hazugságkampányát

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

Így szerzett vezetést Varga Barnabás a Genk ellen – videó

Dráma a tetőfokon: A Barcelona visszahódította a trónt – Hosszabbításban omlott össze a Veszprém duplázási álma

További híreink

Dráma a tetőfokon: A Barcelona visszahódította a trónt – Hosszabbításban omlott össze a Veszprém duplázási álma

Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a Padlót Ursula Von Der Leyennel

Elhibázott tizenegyes, de egy csodálatos fejes – elhozta a három pontot a Ferencváros a Genk otthonából

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a padlót Ursula Von Der Leyennel
2
Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki
3
Elhibázott tizenegyes, de egy csodálatos fejes – elhozta a három pontot a Ferencváros a Genk otthonából
4
KATA-bomba robbanhat: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor és az MKIK elnöke – Készüljön, félmillió vállalkozó
5
NASA hivatalos bejelentése – A kínai Három-szurdok-gát elmozdította a Föld tengelyét – Rövidebbek lettek a napok + videó
6
Putyin éles figyelmeztetése Európának: Nagyon meggyőző lesz az orosz válasz a militarizálódásra
7
Helikopterről szúrták ki az illegális tevékenységet
8
Háttérkép – Ha Ukrajna bekerül az EU-ba, akkor a német, afrancia, a lengyel és a magyar gazdák lehúzhatják a rolót+ videó
9
Európa lehetséges újjászületéséről és Orbán Viktorról is beszélt Vlagyimir Putyin Szocsiban
10
Vezércikk – Már a nyugdíjasok sem voltak kíváncsiak Magyar Péterre + videó

Legfrissebb híreink

Bóka János: A háborús hisztéria fokozódik + videó

Bóka János: A háborús hisztéria fokozódik + videó

 Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter az informális koppenhágai európai uniós csúcstalálkozó után nyilatkozott a HírTV riporterének. A politikus szerint az ülésen az erősödő háborús pszichózist kissé sikerült lelassítani és abban Orbán Viktor miniszterelnöknek kiemelkedő szerepe volt. 

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Hankó Balázs azonnali lépéseket tett egy beteg gyermek családba adásáért – 1200 gyermek talált már otthonra + videó

Hankó Balázs azonnali lépéseket tett egy beteg gyermek családba adásáért – 1200 gyermek talált már otthonra + videó

 Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője Facebook-videóban jelentette be, hogy azonnali beavatkozást rendelt el egy beteg gyermek sajtóban megjelent örökbefogadási ügyében. A miniszter szerető család megtalálását célzó lépése mellett kiemelte a kormány eddigi eredményeit: már több mint 1200 gyermek került új családhoz, nagyrészt a tavaly bevezetett hathetes örökbefogadási szabálynak köszönhetően. A minisztérium minden költséget fedez a gyermek ápolása és az új pszichológiai vizsgálat terén is.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!