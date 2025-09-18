Orbán Viktor: A Tisza-adó nem más, mint egy brüsszeli terv része

Megosztás itt:

Az őszi parlamenti szezont megnyitva megtartotta már hagyományosnak mondható kihelyezett frakcióülését a Fidesz-KDNP Balatonfüreden. A Magyar Nemzet értesülései szerint Orbán Viktor miniszterelnök zártkörű beszédének középpontjában a kormányra és a képviselőcsoportra váró feladatok, valamint a Brüsszelből érkező, hazánkat fenyegető veszélyek és azok elhárítása állt.

A lap információi szerint Orbán Viktor a frakciók tagjainak adott helyzetértékelését azzal indította, hogy a nyarat egyértelműen a Fidesz nyerte meg, ezt igazolják a közvélemény-kutatások, elemzések is. Hátradőlni azonban nem lehet, hiszen az országgyűlési választásokat megelőző ősszel komoly feladatok várnak a kormányra és a Fidesz valamennyi képviselőjére.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!