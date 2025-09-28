Orbán Viktor: A szlovák és a magyar érdekek egy irányba mutatnak + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor magyar miniszterelnök is beszédet mondott a Mária Valéria híd 130. születésnapján. A kormányfő gratulált kollégájának az alkotmánymódosításhoz, és elmondta, hogy az is belekerült az alapdokumentumba, hogy egyenrangúak a férfiak és a nők. – Köszönöm Robert, hogy veled együtt állhatok itt, ő tud valamit, amit Európában ő tud egyedül, mert amikor Szlovákia valamiért félrecsúszik, ő visszatér és rendbe teszi a dolgokat. Most is biztosan sikerülni fog – fogalmazott Orbán Viktor - olvasható a Magyar Nemzet tudósításában.

– Jó, hogy nem vagyunk egyedül – jegyezte meg Orbán Viktor, hozzátéve, az is jó dolog, ha az embernek jó szomszédja van, az felértékeli a saját ingatlanunkat is.

– Másik politikai táborhoz tartozunk a nemzetközi politikában, mi a jobb felé, ő pedig a bal felé, de mindig, amikor találkozom vele, akkor arra szoktam gondolni, hogy ez kellene nekünk is, egy nemzeti alapokon álló baloldallal rögtön békés lenne a magyar közélet – mutatott rá a miniszterelnök.

Felidézte, hogy pénteken Debrecenben járva megígérte, hogy átadja az esztergomiaknak a debreceniek üdvözletét, szombaton pedig a becsehelyiekeknek ígérte meg, hogy átadja üdvözletüket a helyieknek. – Ez világosan mutatja, hogy Esztergom nagy tiszteletnek örvend, én is hálás vagyok, hogy az önök díszpolgára lehetek – tette hozzá.

– Harmadik alkalommal mondhatok itt beszédet, először 2001-ben az újjáépítés után, majd a tíz éves évfordulón, és ma a 130. évfordulón, de egyik alkalommal sem álhattam itt Robert Ficoval, pedig ő a Szlovákia történetének leghosszabb hivatali idejével rendelkező, elnyűhetetlen és elpusztíthatatlan miniszterelnöke – idézte fel Orbán Viktor.

Orbán Viktor szerint, aki követi és érti az európai politikát, látja, hogy a nemzetközi politikai kihívások is összekötnek minket. – Szlovákok és magyarok érdeke egy irányba mutatnak a nemzetközi politikába. A híd története azt tanítja nekünk, hogy ha a magyarok és a szlovákok összefognak, együtt erősebbek, mint külön. Ha összedolgozunk, mindketten jól járunk – mondta.

Felidézte, nem véletlen, hogy ez a híd már kétszer megsérült, az első és második világháborúban, mi egyik háborút sem akartuk, sem a magyarok, sem a szlovákok, mégis minket küldtek a frontra, birodalmi érdekekre hivatkozva.

– A híd újraépítésével azt a reményt fejeztük ki, hogy nem akar több háborút Európában – jelezte, hozzátéve, hogy csatlakozni akartunk a kontinens békéjét garantáló Európai Unióhoz, annak idején 2001-ben az uniós bővítési biztosnak is ezt mondták, aki eljött Esztergomba.

– Azt javaslom, ízlelgessük a szavakat: a kontinens békéjét garantáló Európai Unió. Azonban a világ azóta sokat változott, most az EU is háborús projektté változott. Brüsszelben nyíltan kimondják a következő évtized feladatának azt tartják, hogy legyőzzék Oroszországot, vagyis minden európai embernek és európai nemzetállamnak ezt a célt kellene szolgálnia, aki az unióhoz tartozik. Mi magyarok ezt nem akarjuk, mégis bele akarnak kényszeríteni, ezt elnyomásnak hívják. Nagyon nem vagyunk meglepve, láttuk már ilyet, a kommunista időkben, most, amikor Brüsszel európai békéről beszél, azt valójában háborúnak érti. A fiatalokat elviszik a frontra, a javainkat előbb vagy utóbb elveszik és háborús célra fordítják, aztán beköszönt a gazdasági nyomorúság és imádkozhatunk, nehogy idejöjjön a front, mert akkor kő kövön nem marad. Ez a híd nekem azt jelenti, hogy Európa újra ne kövesse el ezt a hibát – fejtette ki Orbán Viktor.

HírTV/Magyar Nemzet