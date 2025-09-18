Orbán Viktor: A svéd nép a barátunk, de a kormányuk nem barátja Magyarországnak

Megosztás itt:

„Svédország a barátunk. A svéd nép a barátaink. De a kormányuk nem barátja Magyarországnak” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a svéd miniszterelnöknek üzenve a közösségi oldalán.

Orbán Viktor több alkalomra is emlékeztetett, amikor a svéd kormány fellépett Magyarország ellen. Mint írta:

Önök felléptek Magyarország ellen a gyermekvédelmi törvény ügyében. Önök felléptek Magyarország ellen a szuverenitásvédelmi törvények ügyében. Önök megszavazták a legtöbb magyar egyetem kizárását az Erasmus és Horizont programokból, és az uniós források több mint felének befagyasztását. Önök bíróság előtt léptek fel Magyarország ellen, amikor megtámadtuk a Bizottság diszkriminatív Erasmus/Horizont határozatát. Önök folyamatosan erőltetik a 7. cikkely következő szakaszát, a miniszterük pedig olyan megjegyzéseket tett, mint például: „Fel kell emelnünk a szavunkat a gyermekért.” Az EU-miniszterük megfogadta, hogy „további nyomást gyakorol Magyarországra”, egyszerűen azért, mert nem támogatjuk Ukrajna EU-csatlakozását. Önök azok között a kormányok között voltak, amelyek keresztülvitték a migrációs paktumot, annak ellenére, hogy a korábbi tanácsi határozat egyhangúságot írt elő ebben a nagyon érzékeny témában. Ez közvetlen veszélybe sodorja Magyarország biztonságát.

Orbán Viktor kiemelte:

,,Magyarországon ezt a viselkedést sokféleképpen neveznénk, de a barátságosság biztosan nem tartozik közéjük."

A miniszterelnök hozzátette: „minden országnak megvannak a maga problémái. Svédországban a migráció az egyik. Mégis, veletek ellentétben, mi nem avatkozunk bele mások szuverenitásába vagy belügyeibe, és nem oktatunk ki más országokat – azonban továbbra is aggódunk értetek és a svéd népért.”

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, az elmúlt napokban éles szóváltás alakult ki Orbán Viktor és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök között, amiért a magyar kormányfő idézte a Die Welt cikkét a svédországi kiskorúak bűnözéséről és a skandináv országban uralkodó biztonsági állapotról.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: MTI