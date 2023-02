Orbán Viktor a pedofilbotrányról: nekem is teendőm az ügyben!

Mint ismert, az egyik budapesti általános iskola pedagógiai asszisztense azzal kérkedett egy TikTokra feltöltött videóban, hogy egy 15 éves fiú a szeretője, és több olyan videót is megosztott a közösségi oldalakon, melyben homoszexuális élményeiről számol be.

Van nekem is teendőm az ügyben, tehát én is fel vagyok indulva megmondom őszintén, amikor ez szóba jön, és föl kell tennem azt a kérdést és a mai nap délutánját erre is szánom, hogy hol voltak a felnőttek? Hol volt az iskolaigazgató? Hol volt a tankerület, akiknek az a dolguk hogy megvédjék a gyerekeket?