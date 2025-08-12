Orbán Viktor a Patrióta Extrában: Nem érdemes az embernek a saját jelentőségét eltúlozni + videó

Megosztás itt:

– Nem érdemes az embernek a saját jelentőségét eltúloznia, mert abból nagy baj lesz – jelentette ki a Patrióta műsorában Orbán Viktor. A miniszterelnök arról kérdezték, milyen jelentőséget tulajdonít annak, hogy Donald Trump az ő véleményét, meglátásait idézte az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. - írta a MAGYAR NEMZET.

A kormányfő rámutatott: azt érdemes itt látni, hogy a politikában eltöltött évek száma adja a tekintélyt. – Miután Európában én vagyok leghosszabb ideje hivatalban, ezért elég kézenfekvőnek tűnik, hogyha valaki kíváncsi valamire, akkor az elsők között (...) megkérdezi a magyar miniszterelnököt – mondta. Rámutatott, ez jó az ország stabilitásának.

Egy olyan országról beszélünk, amelynek hosszú ideje ugyanaz a politikai vezetése van, ami egy fantasztikus előny a diplomáciában – mondta.

A vétó oka

Orbán Viktor kitért arra is, miért vétózta meg az Európai Tanács nyilatkozatát a Trump-Putyin találkozóval kapcsolatban. Mint mondta, két oka is volt erre: volt benne egy teljesen világos egyenes mondat, amely Ukrajna európai uniós tagságáról szól. De hát a magyar emberek erről már döntöttek. Nemlegesen. Nem lesz Ukrajna az Európai Unió tagja. Nem fogok aláírni olyan deklarációkat, amelyben ezzel ellentétes állítás szerepel – emlékeztetett.

Hangsúlyozta azt is, a politikában a tekintély számít. – Tehát nevetségesnek és szánalmasnak tűnni sosem szabad, mert akkor a végén gyenge és szánalmas is leszel – mutatott rá, majd kifejtette: amikor két fél leül egymással tárgyalni – jelen esetben az oroszok és az amerikaiak – „és téged nem hívnak oda, akkor te nem kapkodsz a telefon után, te nem rohangálsz, te nem kiabálsz be kívülről, te nem akarod a saját fontosságodat hangsúlyozni a két ember előtt vagy otthon”, mert az szánalmassá tesz.

Kiveszett a nagyság utáni vágy

Felhívta a figyelmet arra, hogy Európában több mint 400 millió ember él és hatalmas a gazdasága. – Nem lehet így viselkedni szerintem, én magam részéről nem is teszek ilyet soha. Tehát Európának tekintélyesnek és sikerre esélyesnek kell lennie, nem gyengének és szánalmasnak – mondta. Szerinte most nem lehet sikerre esélyes, hiszen a nagyság érzése, a nagyság utáni vágy az kiveszett az európai vezetőkből.

Európa nem akar nagy lenni. Csak jól akar élni. De ha jól akarsz élni, nagynak is kell lenned, meg erősnek. Ezt az összefüggést még nem tekintik nyilvánvalóan Brüsszelben – emelte ki.

Miért pont Alaszka?

A műsorvezető Nógrádi Györgytől megkérdezte, a két elnök miért éppen Alaszkában fog leülni beszélni. A biztonságpolitikai szakértő úgy véli azért, mert Alaszkának szimbolikus jelentősége van. Emlékeztetett: a területet 1867-ben adta el Oroszország az Egyesült Államoknak. Óriási támadás érte az akkori amerikai delegációt, hogy miért vesznek egy „jégszekrényt” 7,2 millió dollárnyi aranyért. Nógrádi szerint a vásárlás végül bejött.

Ezt a háborút Oroszország megnyerte

Felhívta a figyelmet azonban arra, hogy a világba zajló események közepette a két világhatalom közötti tárgyalásban Ukrajna helyzete valószínűleg háttérbe fog szorulni. Orbán Viktor ráadásul leszögezte: az ukránok vesztettek, ezt a háborút Oroszország megnyerte.

– A kérdés csak az, hogy a nyugatiak, akik az ukránok mögött vannak, mikor és milyen körülmények között ismerik be, hogy ez megtörtént, és mi következik mindenből – mutatott rá. A kormányfő szerint Ukrajna ma már csak azért nem kapitulál, mert az európaiak ellátják fegyverrel és pénzzel az európaiak. Emlékeztetett arra, hogy Magyarország még a háború elején azt javasolta, hogy Amerikától függetlenül Európa kezdjen el tárgyalni Oroszországgal. Most pedig az oroszok az amerikaiakkal tárgyalnak Európa jövőjéről, nélkülünk. A miniszterelnök szerint itt igazolódik az a korábbi kijelentése, miszerint „ha nem ülsz a tárgyalóasztalnál, akkor az étlapon vagy”.

Illúzió, hogy Putyin kormánya megbukik

Nógrádi György felhívta a figyelmet arra is, hogy az európai katonai vezetők tévesen azzal riogatnak, hogy Oroszország néhány éven belül lerohanja Európát. – Európában a NATO hagyományos erői négyszer erősebbek, mint az oroszok. Ki az a hülye, aki négyszeres túlerővel szemben támad? – mutatott rá.

Orbán Viktor hozzátette: a katonai vezetők azért mondják, amit mondanak, mert politikai utasításra cselekednek. Szerinte ezek politikai álláspontok, ezek nem szakmai álláspontok. Úgy véli, az európai vezetők fejében egy sokkal szélesebb képzet él, mint maga az orosz-ukrán háború: azt gondolják, ha Ukrajna nyer, akkor Putyin kormánya Oroszországban megbukik, amit ő egy illúziónak tart.

Forrás: Patrióta

Fotó: MTI