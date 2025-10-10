Orbán Viktor a Nobel-díjasnak:

Megosztás itt:

Óriási magyar és világirodalmi siker: Krasznahorkai László nyerte el a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi médiában gratulált az írónak, és egy államférfiúhoz méltó üzenetben hangsúlyozta: a politikai nézeteltéréseken túl a közös cél a Magyarországnak szerzett dicsőség.

Világsiker: Krasznahorkai László nyerte az irodalmi Nobel-díjat

A Svéd Akadémia csütörtöki bejelentése valóra váltotta az irodalmi világ több évtizedes várakozását: Krasznahorkai László kapta az idei irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az írót "a létezés sűrű, apokaliptikus prózavilágának megteremtéséért, és a nyelv végletekig feszített, mégis emberi méltóságot őrző erejéért" ismerték el. Krasznahorkai neve évek óta a nemzetközi fogadóirodák és kritikusok listáinak élén szerepelt, a 2015-ös Nemzetközi Man Booker-díj elnyerése pedig már előrevetítette a mostani, legmagasabb szintű elismerést. Műveit, mint a Sátántangót, világszerte a modern irodalom csúcsteljesítményeiként tartják számon.

Orbán Viktor üzenete: A nemzeti dicsőség minden politikai nézeteltérést felülír

A hírre Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán reagált, üzenete pedig rávilágít a nemzeti érdek és a politikai viták közötti különbségre. "Olvasom, hogy sok dologban nem értünk egyet. Egyben azért talán mégis. Dicsőséget akarunk szerezni Magyarországnak. Ő tegnap megtette. Gratulálunk" – írta a kormányfő. Ez az üzenet egyértelműen jelzi, hogy a miniszterelnök, a nemzet vezetőjeként, képes felülemelkedni a napi politikai nézeteltéréseken, és egy magyar ember világraszóló sikerét az egész ország közös büszkeségeként kezeli. A gesztus megmutatja, hogy a Magyarországnak szerzett dicsőség olyan közös nevező, ami minden véleménykülönbségnél fontosabb.

Magyar Nobel-aranykor: Három év alatt a harmadik világraszóló elismerés

Krasznahorkai László díja egy rendkívüli sikersorozatot koronáz meg. Két évvel korábban, 2023-ban két magyar kutató, Karikó Katalin (orvosi) és Krausz Ferenc (fizikai) is elnyerte a Nobel-díjat. Az, hogy három éven belül három magyar tudós és alkotó is megkapta a világ legrangosabb elismerését, egyértelműen jelzi a magyar tehetség és szellemi erő kiemelkedő teljesítményét a világban. Ez a "Nobel-aranykor" mindannyiunk közös sikere és büszkesége.

Olvassa el Orbán Viktor Nobel-díj kapcsán küldött teljes üzenetét!

