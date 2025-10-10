Orbán Viktor a nemzetközi támadásról: Brüsszel és Kijev közösen akarja eltávolítani a nemzeti kormányt

Megosztás itt:

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjújában egyértelművé tette: Brüsszel és Ukrajna kéz a kézben dolgozik azon, hogy Magyarországon egy számukra kedvező, "Brüsszel- és ukránbarát" bábkormányt juttassanak hatalomra. A miniszterelnök szerint ennek a tervnek a legfőbb hazai eszköze a Tisza Párt.

"Útban vagyunk": Orbán Viktor a Magyarország elleni nemzetközi tervről

A miniszterelnök szerint a helyzet egyszerű: Magyarország a békepárti, szuverén politikájával útjában áll Brüsszel és Kijev háborús terveinek. Ukrajna bármi áron be akarja vonni Európát a háborúba, és ehhez pénzre, fegyverre van szüksége. Brüsszel pedig ezt a törekvést támogatja. Mivel a magyar kormány következetesen nemet mond a háborús eszkalációra és a magyar adófizetők pénzének Ukrajnába küldésére, a brüsszeli és kijevi érdek az, hogy egy engedelmes, "baráti" kormány váltsa le a nemzeti oldalt. "Brüsszel és Ukrajna célja, hogy a nemzeti kormány helyett jöjjön egy Brüsszel- és ukránbarát kormány" – fogalmazott a kormányfő.

A "Brüsszel- és ukránbarát" kormány anatómiája: Kinek az érdekeit is szolgálnák?

Gondolkozzunk el egy pillanatra, mit is jelentene ez a vonzó címke a gyakorlatban, ha a Tisza Párt hatalomra kerülne. A "Brüsszelbarát" politika annyit tesz, hogy szó nélkül végrehajtanák a kötelező migránskvótát és beengednék a migránsgettókat. Az "ukránbarát" politika pedig azt jelentené, hogy azonnal megszavaznák az adóemeléseket, hogy a magyarok pénzét a háború finanszírozására küldjék, sőt, a magyar fiatalokat is a frontra küldenék. Ez tehát a Tisza Párt rejtett programja: a magyar érdekek teljes feladása a külső megbízók kedvéért. A miniszterelnök szerint az ukránok aktívan dolgoznak ezen, beépültek a magyar politikába, és a Tisza Párt az ő eszközük.

A magyar érdek az első: Ezért kell megvédeni a nemzeti szuverenitást

Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy amíg nemzeti kormány van hatalmon, addig a magyar érdek marad az első. Ez azt jelenti, hogy nem lesznek migránsgettók, nem lesz adóemelés a háború miatt, és Magyarország nem fog belesodródni a konfliktusba. A miniszterelnök szerint a brüsszeli és kijevi szereplők azt gondolják, hogy egy kormányváltástól az ő sorsuk jobbra fordulna, de "a magyaroké azonban biztosan rosszabb lenne". Ezért kell megvédeni a nemzeti szuverenitást a külső beavatkozási kísérletekkel és azok hazai képviselőivel szemben.

Hallgassa meg az interjút, amelyből kiderül, hogyan próbálják külső erők befolyásolni a magyar politikát!

Forrás: Magyar Nemzet