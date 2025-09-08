Keresés

2025. 09. 08. Hétfő Mária, Adrienn napja
Belföld

Orbán Viktor: A nemzeti valuta a gazdasági szuverenitás kulcsa

2025. szeptember 08., hétfő 20:00 | Magyar Nemzet

Orbán Viktor kötcsei beszédében az Európai Unió és az eurózóna gyengeségeire figyelmeztetett, hangsúlyozva, hogy a nemzeti valuta megtartása védi Magyarországot a gazdasági sokkoktól és biztosítja a szuverenitást. A kormányfő az EU teljes átalakítását szorgalmazta, miközben a magyar gazdaságpolitikát a stabilitás és növekedés példájaként mutatta be.

  • Orbán Viktor: A nemzeti valuta a gazdasági szuverenitás kulcsa

A nemzeti szuverenitás és az eurózóna kockázatai

Orbán Viktor a Kötcsei pikniken tartott másfél órás előadásában élesen bírálta az Európai Unió jelenlegi gazdasági és politikai modelljét, különös tekintettel az eurózónára. „Az eurózónába belépni a nemzeti szuverenitásunk végét jelenti” – jelentette ki, kiemelve, hogy a közös valuta korlátozná a gazdasági növekedést és a fejlődés lehetőségét. Szerinte az EU rendszere, amely egy közös piacra és politikai unióra épül, a megfelelő fiskális eszközök hiánya miatt kudarcot vallott. „Csak idő kérdése, hogy hosszú távon megreccsenjen az egész Európai Unió” – figyelmeztetett, hozzátéve, hogy a következő uniós költségvetés lehet az utolsó, amit az eurózóna jelenlegi formájában túlél.

Magyarország gazdasági stratégiája

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaságpolitika az uniós modellel szembemenve ért el stabilitást és növekedést. A forint megtartása lehetővé tette, hogy Magyarország rugalmasan reagáljon a globális kihívásokra, például a koronavírus-járvány vagy az energiaválság idején. A Világgazdaságnak nyilatkozó Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője szerint a nemzeti valuta adta monetáris politikai mozgástér kulcsfontosságú a válságok kezelésében. Példaként említette, hogy Szlovénia sikeresen használta ki az euró előnyeit, míg Szlovákiában ez nem hozott tartós felzárkózást, Lengyelország pedig saját valutájával stabil fejlődési pályán halad.

Az EU átalakításának szükségessége

Orbán szerint az EU fennmaradásához teljes átszervezésre van szükség egy „körkörös modell” bevezetésével, amely figyelembe veszi a tagállamok eltérő gazdasági és társadalmi realitásait. A szuverenitást egy Rubik-kockához hasonlította, amelynek különböző oldalai – politikai függetlenség, gazdasági önállóság, kulturális identitás – egyszerre kell, hogy helyükre kerüljenek. Kiemelte, hogy a birodalmi típusú gazdasági nyomásgyakorlás – például szankciók vagy pénzügyi zsarolás – ellen a magyar gazdaság mély szerkezeti átalakításokkal védekezik, így biztosítva stabilitását.

A baloldali média kritikája és a forint ereje

A kormányfő kijelentéseit gyakran éri kritika a balliberális médiától, amely logikai bukfenceket keres a kormánypárti nyilatkozatokban. Orbán Kötcsén a „Magyarország hét törvénye” mentén hangsúlyozta a szuverenitás fontosságát, amit Szájer József publicisztikája is alátámaszt, a szuverenitás többdimenziós, és minden aspektusának egyszerre kell érvényesülnie. A baloldali média korábbi, a forint gyengülésére vonatkozó kritikáit cáfolja a hazai deviza idei teljesítménye: a 2025-ös költségvetésben rögzített 397 forintos árfolyamszint teljesült, és a forint a világ egyik legjobban teljesítő valutájaként zárta a nyári szezont.

Mikor csatlakozzon Magyarország az eurózónához?

Molnár Dániel szerint az euró bevezetése hosszú távon előnyös lehetne a tranzakciós költségek csökkentése és a kereskedelmi kapcsolatok erősítése révén, de a csatlakozás időzítése és az eurózóna állapota kritikus. Az eurózóna jelenlegi, „félig kész” rendszere – amelyben a közös monetáris politika nincs kiegészítve megfelelő fiskális eszközökkel – nem képes hatékonyan kezelni az egyes tagállamokat érintő válságokat. Példaként hozta fel az energiaválságot, amikor a balti államok 20%-os inflációval szembesültek, miközben az Európai Központi Bank alacsony kamatszintet tartott fenn, részben az olasz államadósság miatt. „Egy jelenlegi csatlakozással egy instabil, bizonytalan integrációba lépnénk be, ami kockázatot jelent” – összegezte a szakértő.

Zárás:

Orbán Viktor kötcsei beszéde egyértelmű üzenetet közvetített: a nemzeti valuta és a gazdasági szuverenitás megőrzése Magyarország számára a stabilitás és rugalmasság záloga. Az EU átalakítását szorgalmazva a kormányfő egy fenntarthatóbb, a tagállamok különbözőségeit tiszteletben tartó modellt vázolt fel, miközben figyelmeztetett az eurózóna kockázataira. A magyar gazdaságpolitikának sikerült leválnia az uniós fősodorról, és a forint ereje bizonyítja, hogy a nemzeti valuta megtartása jelenleg a legbiztosabb út a gazdasági önállóság fenntartásához.

Teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasjató.

Fotó: Canva

 

