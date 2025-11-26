Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 26. Szerda Virág napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Híradó 14:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Orbán Viktor a Nemzeti Konzultáció lejártának közelgő határidejére hívta fel a figyelmet

2025. november 26., szerda 11:06 | Origo
nemzeti konzultáció határidő Orbán Viktor

A miniszterelnök személyesen buzdítja a magyarokat, hogy minél többen töltsék ki a nemzeti konzultációt. Orbán Viktor szerint most különösen fontos, hogy a döntések előtt világos mandátum érkezzen az emberektől.

  • Orbán Viktor a Nemzeti Konzultáció lejártának közelgő határidejére hívta fel a figyelmet

A cikk az Origo honlapján érhető el.

A miniszterelnök közösségi oldalán hívta fel ismét a figyelmet a konzultáció jelentőségére. Orbán Viktor szerint a kormány akkor tud erős felhatalmazással tárgyalni Brüsszelben és védeni a magyar érdekeket, ha a döntéseket széles társadalmi támogatás kíséri. A konzultáció online felületének elindításával a kitöltés most még egyszerűbbé vált.

A kitöltéshez mindössze néhány adat megadása szükséges: a rendszer egy e-mailben küldött link segítségével indítja el a kérdőívet. A kormány célja, hogy minél több állampolgár mondja el a véleményét, hiszen a konzultáció évek óta a közvetlen párbeszéd egyik legfontosabb eszköze. A digitális felület lehetővé teszi, hogy a magyarok bárhonnan, néhány perc alatt csatlakozzanak. A konzultációt itt tudja kitölteni!

Fotó: Facebook

További híreink

Hamarabb jöhet az idei szezon első hava, mint gondolná

Trump a béketervről: a teljes megoldás a fronthelyzettől és az orosz lépésektől függ

200 éve rejtve maradt a tó fenekén, elképesztő dolgot találtak a búvárok

Újabb, iszonyú tragédia sújtotta a Huszti ikrek gyászoló családját

Asztrológus figyelmeztet: eddig a napig ne állíts karácsonyfát!

Pokrovszk pokollá változott, az olajipari létesítmények lángolnak

Nem vitával, hanem politikai sorttűzzel nézett szembe hazánk az Európai Parlamentben + videó

17 aprósütemény az adventi időszakra, ha idén telepakolnád a sütis dobozt

Súlyos mulasztások és túlárazott pénzkezelések merültek fel a Budapest Brandnél + videó

További híreink

Súlyos mulasztások és túlárazott pénzkezelések merültek fel a Budapest Brandnél + videó

Megszólalt a távozó edző: Boér Gábor ultimátumot kapott a Videoton vezetésétől + videó

Szijjártó Péter: Mi, magyarok, természetesen segítünk Szerbiának

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Eldőlt Marco Rossi sorsa
2
Keserédes ferencvárosi győzelem az Európa Ligában
3
Nem vitával, hanem politikai sorttűzzel nézett szembe hazánk az Európai Parlamentben + videó
4
Baleset történt a TEK szolgálatban lévő járművével
5
Szijjártó Péter: Mi, magyarok, természetesen segítünk Szerbiának
6
A zsebmessiás feketelevese: Privatizált egészségügy és egekbe szökő adók +videó
7
Trump a béketervről: a teljes megoldás a fronthelyzettől és az orosz lépésektől függ
8
Orbán Viktor: Ebben a megszorító csomagban ott van minden, amiért a liberális közgazdászok, a brüsszeli bürokraták és a baloldali szakértők lelkesedni szoktak
9
Közeledik a budapesti békecsúcs + videó
10
Komment - 1300 milliárdos adócsomagra készül a Tisza + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!