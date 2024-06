Orbán Viktor: A német technológiai váltásban Magyarország is benne marad

"Mi ezzel nem akarunk foglalkozni, nem is értjük pontosan, mi ez, nekünk van egy életünk, mi úgy szeretnénk élni, ahogy eddig is éltünk" - fogalmazott a miniszterelnök.

Természetesen a migráció is szerepel a témák között: mindent megtesznek annak érdekében, hogy Európa továbbra is az európaiaké maradjon - jelentette ki.

Hangsúlyozta azt is, hogy az EU világgazdaságon belüli versenyképességét növelni kell. Magyarország készen áll arra, hogy az európai versenyképességet növelni képes nagy tervet letegyen az asztalra, erről már tárgyalnak is a többi tagállammal - jelezte.

Beszámolója szerint abban is egyetértettek Olaf Scholzcal, hogy generációváltás történik az autóiparban. Nagyon fontos, hogy ebben a német technológiai váltásban Magyarország is benne marad - emelte ki.

