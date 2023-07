Orbán Viktor: A nagyhatalmaknak fel kell ismeri, hogy „két nap van az égen”

Megosztás itt:

Kína felébred, az Egyesült Államok ragaszkodik eddigi világpolitikai reflexeihez, az Európai unió pedig gazdag, de gyenge. A kormányfő szerint az emberiség történetének különösen veszélyes időszakában élünk. Ezt viszont a világ nagyhatalmainak vezetői közül nem mindenki ismeri fel. Orbán Viktor úgy látja: Nyugaton elszigetelésről, leválasztásról beszélnek, amikor a keleti gazdasági térség érdekeit próbálják mellőzni, Keleten viszont mindent megtesznek az évszázados elszigeteltség megszüntetéséért.

A kormányfő szerint az Egyesült Államok azokból a tapasztalatokból építkezik, hogy eddigi is visszaverte a versenytársait. Így tett a Szovjetunióval, de így tesz napjainkban az Európai unióval is. Kínával viszont ezt nem fogja tudni megtenni.

Napról napra haladuk az összeütközés felé

- jelentette ki a kormányfő.

Az összeütközés része az ukrajnai háború is. A harcoknak csak az vethet véget, ha a szembenálló felek elfogadják, hogy „két nap van az égen”. Egyenlő felekként kell kezelniük a másikat, függetlenül attól, hogy mik az aktuális erőviszonyok. Orbán Viktor szerint ma is áll az a törvényszerűség, hogy minél erősebb a gazdaságod, annál nagyobb a befolyásod. A nyugati intézményekkel és szövetségekkel szemben Kína ezért hozta létre a saját szövetségi, kereskedelmi rendszereit.

A mi térségünknek, az Európai Uniónak viszont egyre kevesebb az ereje a folyamatok irányítására. Az unió jól látja magát: egy gazdag és gyenge unió

- tette hozzá.

Orbán Viktor kifejtette: Brüsszel viselkedése valójában gazdasági, politikai és kulturális gettóba zárja az uniót. A 2030-as prognózisok szerint a világ 10 legerősebb gazdaságában már nem lesznek európai államok. Ennek egyik oka éppen az, hogy az ukrajnai háborúra Brüsszelben rossz válaszokat adnak.

A magyar kormányfő szerint az unióban most valójában azt nem ismerik el, hogy liberális alapon nem lehet kezelni a migrációt, és az lmbtq lobbira is csak az erős közösségek tudnak választ adni. Nyugaton viszont lebontották a közösségeket, ezért nemzeti szinten is sajátos elidegenedés jött létre mindenhol.

A Fidesz azt a politikát támogatja, amely megvédi a munkahelyeket

Orbán Viktor miniszterelnök tusványosi beszédében megerősítette Magyarország békére törekvő álláspontját, és világossá tette az elhibázott brüsszeli szankciókkal szembeni fellépés okait is - írta a nagyobbik kormánypárt a miniszterelnök beszédére reagálva. Úgy fogalmaznak: a Fidesz azt a politikát támogatja, amely megvédi a munkahelyeket, a családokat, a rezsicsökkentést és letöri a szankciós inflációt.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő előadást tart a 32. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn

MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher