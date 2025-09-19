Keresés

Belföld

Orbán Viktor: A migráció érzékeny dolog, mert felveti a politikusok felelősségét + videó

2025. szeptember 19., péntek 17:24 | HírTV

A miniszterelnök pénteki rádióinterjújában a migráció veszélyeiről beszélt.

  Orbán Viktor: A migráció érzékeny dolog, mert felveti a politikusok felelősségét + videó

Orbán Viktor: "A migráció érzékeny téma, mert felveti a politikusok felelősségét. Mert ezek a migránsok nem az égből szálltak alá, ezek nem onnan potyogtak le. Ezeket valaki beengedte. És aki beengedte, annak felelősséget kell vállalnia a következményekért. Ehhez már nem füllik a foguk, egyszerűbb Magyarországot piszkálni. A svéd miniszterelnöknek arról kéne beszélni, hogyha beengedte ezeket a migránsokat, akik egyébként embereket ölnek meg, nőket erőszakolnak meg és bandaháborúba bonyolódnak, az nem az ő felelőssége? Ha nem, akkor kié? Hát ha ilyen állapotok lennének Magyarországon, az kinek a felelőssége lenne? Hát azé, aki beengedte őket. Ki engedte be őket? A kormány. Ki vezeti a kormányt? A miniszterelnök. Tehát itt azért felvetődik a személyes felelősségnek a szempontja, ezért nem boldogok, amikor a migrációról kell beszélni. És hogy ne kelljen beszélni a saját felelősségükről, mindig könnyebb megtámadni Magyarországot."

Vezércikk – A baloldali sajtó kiteregette a Gyurcsány-Dobrev családi szennyest + videó

Vezércikk – A baloldali sajtó kiteregette a Gyurcsány-Dobrev családi szennyest + videó

Magyar Péter üvöltözni kezdett egy nyugdíjas férfivel Szekszárdon + videó

Brüsszel pénzzel zsarol, Washington nyomást gyakorol: Magyarország a békepárti álláspontját védi

Muri Enikő a nemzet hangja: Orbán Viktorral és Rákay Philippel együtt harcol a drogok ellen + videó

Muri Enikő a nemzet hangja: Orbán Viktorral és Rákay Philippel együtt harcol a drogok ellen + videó

 Muri Enikő, a sikeres színész-énekesnő, a Digitális Polgári Körök alapító tagjaként példát mutat. Elszántan küzd a drogok ellen, és ezért tartja kiemelkedően fontosnak a szervezet szombati, budapesti találkozóját. A Papp László Sportarénában megrendezett eseményen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, a házigazdák pedig Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek.
Tömeggyilkosság - Dróntámadás ért egy mecsetet Szudánban, 75 halott: az ENSZ az etnikai erőszak elterjedéséről beszél

Tömeggyilkosság - Dróntámadás ért egy mecsetet Szudánban, 75 halott: az ENSZ az etnikai erőszak elterjedéséről beszél

 Dróntámadás történt egy mecset ellen egy zsúfolt szudáni menekülttáborban, ami legalább 75 ember halálát okozta. Az MTI értesülései szerint a támadás a szudáni hadsereg és a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) közötti harcok közepette történt. A mecsetben rengeteg civil tartózkodott, amikor a drón lecsapott, és a mentőalakulatok számos holttestet hoztak ki a romok alól.

Charlie Kirk és Orbán Viktor kéz a kézben: két hazafi harca a brüsszeli-amerikai elit ellen

Charlie Kirk és Orbán Viktor kéz a kézben: két hazafi harca a brüsszeli-amerikai elit ellen

 Orbán Viktor a Kossuth Rádióban bejelentette, hogy Magyarország terrorszervezetté nyilvánítja az Antifát, ezzel folytatva azt a küzdelmet, amit az amerikai hazafi, Charlie Kirk is vívott a globalista, liberális elittel szemben. A miniszterelnök szavai ismét rávilágítottak arra, hogy a szuverenitásért és a nemzeti érdekekért folytatott harc nem veszélytelen, és sajnos Charlie Kirk már az áldozata lett ennek a küzdelemnek.
