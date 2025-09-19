Orbán Viktor: A mi életünk a bizalom, a Tisza Párté a fegyverek

Megosztás itt:

Orbán Viktor miniszterelnök egyértelműen fogalmazott a közösségi oldalán: a Tisza Párt, amely Brüsszel érdekeit szolgálja, a félelem és az agresszió útját járja. A miniszterelnök megemlítette Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányát, aki fegyverrel jár nyilvános rendezvényekre. Ez a tett nemcsak felelőtlen, de a magyarok biztonságát is fenyegeti. Orbán Viktor ezzel szemben kijelentette: "Nálunk nincs fegyver. A mi erőnket a szavaink, a tetteink jelentik."

A miniszterelnök ezzel rávilágított arra a hatalmas különbségre, ami a nemzeti kormány és a brüsszeli elit kiszolgálói között fennáll. Míg a Tisza Párt a fegyveres fenyegetést használja, addig a kormány a magyar emberek érdekében végzett munkát állítja a középpontba.

Az eredmények beszélnek!

Orbán Viktor felsorolta a kormány elmúlt éveinek legfontosabb eredményeit, amelyek bizonyítják, hogy a magyar emberek bizalma a legjobb fegyver a sötét erők ellen:

Ezer kilométer autópálya és autóút építése

Családtámogatások bevezetése

Egymillió új munkahely létrehozása

A 13. havi nyugdíj visszaadása

Otthonteremtési programok és a rezsicsökkentés

A béke megőrzése a háború árnyékában

"Amíg a kormány a magyar emberek bizalmát hordozza, addig a Tisza Párt egy pisztolyt a zsebükben."

Ezzel a kijelentéssel Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy a Tisza Párt a félelemkeltéssel és a zűrzavarral próbálja elterelni a figyelmet a saját politikai kudarcairól. A magyarok azonban nem kérnek a fegyverekből és az erőszakból. A magyarok bizalomra, biztonságra és eredményekre vágynak! Ezért búcsút kell mondanunk a fegyvereknek, és a választásokon ismét a bizalmat kell választanunk!

"Ha a politikusok azért akarnak fegyvert hordani, mert fenyegetik őket, nekem ágyúval kellene járnom. Fegyvernek NINCS helye a közéletben. Pont." – hangsúlyozta Orbán Viktor a Facebook oldalán.

Mit gondolsz, a magyar emberek valóban az értékteremtés, a tettek és nem a félelem mellett fognak dönteni?

