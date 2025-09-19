Keresés

Belföld

Orbán Viktor: A mi életünk a bizalom, a Tisza Párté a fegyverek

2025. szeptember 19., péntek 09:05

Döntő üzenet Orbán Viktortól: Fegyverek helyett cselekedetekkel és eredménnyel hódítjuk meg a jövőt, amíg a brüsszeli elit kiszolgálói a félelmet választják!

  • Orbán Viktor: A mi életünk a bizalom, a Tisza Párté a fegyverek

Orbán Viktor miniszterelnök egyértelműen fogalmazott a közösségi oldalán: a Tisza Párt, amely Brüsszel érdekeit szolgálja, a félelem és az agresszió útját járja. A miniszterelnök megemlítette Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányát, aki fegyverrel jár nyilvános rendezvényekre. Ez a tett nemcsak felelőtlen, de a magyarok biztonságát is fenyegeti. Orbán Viktor ezzel szemben kijelentette: "Nálunk nincs fegyver. A mi erőnket a szavaink, a tetteink jelentik."

A miniszterelnök ezzel rávilágított arra a hatalmas különbségre, ami a nemzeti kormány és a brüsszeli elit kiszolgálói között fennáll. Míg a Tisza Párt a fegyveres fenyegetést használja, addig a kormány a magyar emberek érdekében végzett munkát állítja a középpontba.

 Az eredmények beszélnek!

 Orbán Viktor felsorolta a kormány elmúlt éveinek legfontosabb eredményeit, amelyek bizonyítják, hogy a magyar emberek bizalma a legjobb fegyver a sötét erők ellen:

  • Ezer kilométer autópálya és autóút építése
  • Családtámogatások bevezetése
  • Egymillió új munkahely létrehozása
  • A 13. havi nyugdíj visszaadása
  • Otthonteremtési programok és a rezsicsökkentés
  • A béke megőrzése a háború árnyékában

"Amíg a kormány a magyar emberek bizalmát hordozza, addig a Tisza Párt egy pisztolyt a zsebükben."

Ezzel a kijelentéssel Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy a Tisza Párt a félelemkeltéssel és a zűrzavarral próbálja elterelni a figyelmet a saját politikai kudarcairól. A magyarok azonban nem kérnek a fegyverekből és az erőszakból. A magyarok bizalomra, biztonságra és eredményekre vágynak! Ezért búcsút kell mondanunk a fegyvereknek, és a választásokon ismét a bizalmat kell választanunk! 

"Ha a politikusok azért akarnak fegyvert hordani, mert fenyegetik őket, nekem ágyúval kellene járnom. Fegyvernek NINCS helye a közéletben. Pont." – hangsúlyozta Orbán Viktor a Facebook oldalán.

Mit gondolsz, a magyar emberek valóban az értékteremtés, a tettek és nem a félelem mellett fognak dönteni?

Fotó: Orbán Viktor

 Lefoglalta a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét - erősítette meg a volt vezérkari főnök. A bukott katona továbbá azt írta: eljárás is indult ellene. A témában és egyéb meglehetősen kínos ügyekben Pintér Ferenc biztonságpolitikai szakértő, veterán katona, Ruszin-Szendi egykori kollégája volt a Napindító vendége. 

