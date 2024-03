Orbán Viktor: a magyar szabadság őrtüzeinek fénye ma is messzire látszik

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Befejeződött a Hagymatikum fürdő bővítése A fejlesztés megduplázta a fürdő jelenlegi kapacitását: családi- és élményzónával, 12 méter magas fedett csúszdákkal ellátott csúszdatoronnyal, kültéri medencével, beépített medencebárral és napozóteraszos nyári öltözővel bővült a fürdő. Lemberg magyar szemmel Megjelent az MCC Magyar Összetartozás Intézete Látkép című sorozatának új része. Balázs D. Attila írása ezúttal a nyugat-ukrajnai Lemberg – ma Lviv, korábban Lwów – magyar kötődéseiről szól.