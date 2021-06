Orbán Viktor: A magyar kultúrától idegen a térdelés

Törlik a nyilvántartásból annak a védettségi igazolványát, aki nem oltatta be magát a koronavírus elleni oltás második adagjával - jelentette be a miniszterelnök a Kormányinfón. Magyarország az egyetlen ország az EU-ban, ahol több vakcina áll rendelkezésre, mint ahányan oltásra jelentkeztek - mondta Orbán Viktor. A kormány döntött arról, hogy engedélyezi a 12 és 16 év közöttiek koronavírus elleni oltását - jelentette be a miniszterelnök. Nemzeti konzultációt indít a kormány a gazdaság újraindításáról, a stabil gazdaság megteremtéséről, a gazdaság megerősítéséről - mondta Orbán Viktor. Tíznapos rendkívüli fizetett szabadságot kap mindenki, aki részt vett a járvány elleni védekezésben - jelentette be a kormányfő. A számítások szerint mintegy 1,1 millió gyerekes családban 1,5 millió kereső kaphat személyi jövedelemadó visszatérítést 5,5 százalékot meghaladó gazdasági növekedés esetén - mondta Nagy Márton, a miniszterelnök gazdasági főtanácsadója az M1-en. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatja az ország újraindulását segítő, szerdán bejelentett lépéseket, mert azok mindegyike a családok további támogatására épül, miközben minden korábbi támogatás, kedvezmény is megmarad. Magyarország Európában egyedülállóan kedvező foglalkoztatási mutatói egyértelműen rávilágítanak a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseinek eredményességére és hatékonyságára - jelentette ki György István államtitkár. Egészségügyi és gazdasági szempontból is Magyarország adta a legsikeresebb választ a világjárványra, aminek köszönhetően most megkezdődik a magyar gazdaság újraindítása - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. 206 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 806 591-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 7 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 896-ra emelkedett. Már 5 millió 311 ezer embert beoltottak, közülük 4 millió 112 ezren a második dózist is megkapták. A kormány köszöni az egészségügyben dolgozók odaadó munkáját – mondta Horváth Ildikó, az Emmi egészségügyért felelős államtitkára a budapesti Szent Margit Kórházban. Péntektől Ukrajnába is szabadon lehet utazni a magyar védettségi igazolvánnyal. Ezzel tizenhatra nőtt elfogadó országok száma - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Meg kell teremteni a feltételeit a közösségi élet mielőbbi újraindításának - mondta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a Kossuth Rádióban. A magyar kultúrától idegennek tartja a miniszterelnök azt a gesztust, hogy a futballpályákon a rasszizmus elleni küzdelem jegyében letérdelnek egyes országok sportolói. A kormány a jövőben is igyekszik fejlesztési forrásokat biztosítani a mikro-, kis- és közepes vállalkozások számára, a következő európai uniós pénzügyi ciklusban is kiemelkedően kezelik e cégek támogatását - mondta Rákossy Balázs államtitkár. A magyar távközlési hálózatok, az infrastruktúra jól vizsgázott, bírta a pandémia okán bevezetett távmunka és távoktatás miatti megnövekedett terhelést - mondta Solymár Károly Balázs államtitkár. A kormány mindent megtesz a magyar közúti fuvarozói ágazat megvédéséért - hangsúlyozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Radu Dinescuval, a Közúti Fuvarozók Nemzetközi Egyesülete elnökével tartott közös tájékoztatón. A biztonság a legfontosabb közösségi érték, amelyre „holnap többet kell költenünk, mint amit ma vagy tegnap költöttünk” – hangsúlyozta Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Sopronban, a rendészeti integrált központ alapkőletételén. Jövőre átlépi a Magyar Honvédség költségvetése az ezermilliárd forintot, egészen pontosan 1003 milliárd forint lesz - közölte Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Trianon sebe után végre bátorítást, lehetőséget, támogatást kapott a határon túli magyarság erkölcsileg, érzelmileg, intézményesen és anyagilag - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. A nemzet megmaradásához elengedhetetlen, hogy a határon túl élő magyarok gyerekei magyarul tanulhassanak, ehhez járulnak hozzá a különböző anyaországi támogatási programok - mondta el a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az M1-en. Mára a magyarság felszabadult, józanul, derűsen telnek a trianoni megemlékezések, új korszak kezdődött - jelentette ki a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Tihanyban, a nemzeti összetartozásról rendezett konferencián. Magyarország számára is jó hír, hogy Tánczos Barna, Románia környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti minisztere komoly eredményeket ért el, amióta átvette a tárca vezetését - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. A technológiai fejlődés sok új lehetőséget, ugyanakkor sok veszélyt is hordoz - fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter az Európa tanácsi felszólalásában. Ha bármit tehetünk, hogy minél hamarabb véget vethessünk a koronavírus-járványnak, és visszaadjuk az emberek mozgási szabadságát, akkor tegyük, és ha az EU vakcinaigazolványa ehhez hozzájárul, akkor legyen az is! - mondta Hidvéghi Balázs a CNN-nek. Már 174,3 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban a világon, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3,7 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A koronavírus-járvány újabb hulláma várható ősszel, és súlyossága csak attól függ, addig hányan oltatják be magukat, és a vírus mely variánsa erősödik fel - jelentette ki Marijan Ivanusa, az Egészségügyi Világszervezet szerbiai irodájának vezetője. Az Európai Parlament a koronavírus elleni beoltás felgyorsítása, illetve a nagyarányú globális oltottság eléréséhez a vonatkozó szabadalmak feloldását javasolta - közölte az uniós parlament. A cseh egészségügyi minisztérium nem javasolja az AstraZeneca és a Johnson & Johnson gyárak koronavírus elleni vakcináinak használatát a 60 évnél fiatalabb korosztály esetében. Ukrajnában csütörtökre csaknem 1800 új beteget jegyeztek fel, a halálos áldozatok száma is megközelítette a százat, ugyanakkor a járvány terjedése még mindig stagnálást mutat. Horvátországban és Szlovéniában is stagnál a járvány, előbbiben az átoltottságtól, utóbbiban a kéthetes fertőzésgyakoriságtól és a pozitív tesztek arányától teszik függővé a további nyitást. Bevezetik Németországban a digitális védettségi igazolást, amellyel az Európai Unió teljes területén tanúsítható a védettség. Oroszországban február 24. óta először emelkedett ismét 11 ezer fölé az az új koronavírusos fertőzöttek száma. Az Egyesült Államok 500 millió adagot vásárol a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcinájából, hogy a következő két évben megossza a rászoruló országokkal - jelentette az amerikai sajtó. Lengyelország és Szlovákia a NATO keleti szárnyán fekvő országokként összehangolják biztonsági politikájukat, ez a keletről fenyegető „újbirodalmi politika” megállítása miatt fontos - jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. Több mint ötmillió EU-állampolgár kapott brit letelepedési engedélyt – közölte a brit belügyminisztérium. A nyolc évtizede aláírt hasonló dokumentum mintájára új Atlanti Chartáról kíván megállapodni Boris Johnson brit miniszterelnök és Joe Biden amerikai elnök - közölte Johnson hivatala. Meghalt három palesztin csütörtökökre virradóra az Izrael által megszállt Ciszjordániában izraeli katonákkal vívott tűzpárbajban - közölték palesztin és izraeli hivatalos források. Lezuhant egy katonai repülőgép Mianmar második legnagyobb városa, Mandalaj közelében, 12 ember meghalt - közölte a helyi tűzoltóság a közösségi médiában közzétett bejegyzésében. Százak tüntettek szerdán éjjel Bahreinben amiatt, hogy meghalt koronavírus-fertőzésben egy életfogytiglanra ítélt rab annak ellenére, hogy két dózis oltást is kapott. A terrorizmus vádjával elítélt székelyföldi Beke István és Szőcs Zoltán szabadon bocsátásáról döntött a Brassói Bíróság. Tizenöt kilogrammnyi, mintegy 38 millió forintot érő marihuánát találtak két román állampolgárságú férfinál, akik a gyanú szerint nagy mennyiségű kábítószerrel kereskedtek - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Kigyulladt egy nyaraló és a vele egybeépített melléképület és garázs csütörtökre virradóra a Jászberényhez tartozó Neszűr dűlőben, a tűzoltók az épületek alatti szivattyúaknában egy ember holttestét találták. Katonai járművek közlekedése miatt lassulhat a forgalom csütörtökön, pénteken és szombaton az ország több pontján, a Defender Europe 21 nemzetközi gyakorlatsorozat végeztével - tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Sportegyesületek és sportvállalkozások 350 millió forintnyi támogatásra pályázhatnak a Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program keretében. A 90 kilogrammos Tóth Krisztián bronzérmet nyert a budapesti Papp László Sportarénában zajló olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világbajnokságon.