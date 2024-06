Orbán Viktor: A magyar demokrácia él és virul + videó

Megosztás itt:

Van talán 3 vagy 4 ország európában ahol a választásokon való részvétel kötelező. Ott értelemszerűen magasabb a részvétel mint Magyarországon volt. De ez az 56-57 százalék ez bennünket az élmezőnybe röpít. Ez azt mutatja, hogy a magyar demokrácia köszöni szépen jól van, él virul, vannak versenyző szereplők, van érdeklődés, vannak emberek akiknek véleményük van, el is akarják azt mondani ki akarják azt fejezni, befolyásolni akarják a közéletet, tehát ez egy szép teljesítmény a magyar választópolgároktól. - mondta a miniszterelnök.

Exkluzív interjút adott a köztévének a választások után Orbán Viktor, miniszterelnök. A kormányfő hangsúlyozta: Még soha nem szavaztak annyian a Fideszre egy európai választáson, mint most. Fontos, hogy ne csak a százalékokat, hanem az abszolút számokat is lássuk. - tette hozzá. Azt mondta, a mozgósítás kulcskérdés, és mivel a háború vagy a béke kérdése volt a választás tétje a részvétel is magas volt.

Eleve ez a választás egy bonyolult választás volt, mert két választás volt egy európai meg egy önkormányzati. És az önkormányzatin belül is volt polgármester, testület, tehát eleve nehéz volt. Amikor és neki indultam a kampánynak tudtam, hogy nekünk két ellenzéket kell legyőzni. Le kell győzni a régit meg le kell győzni az újat. Legyőztük a régit is meg legyőztük az újat is 11 egynéhány 14-15 százalékkal végeztünk a második helyezett előtt. - fogalmazott a kormányfő.

A miniszterelnök hozzátette: Így hogy nem egységes hanem két különböző ellenzékkel kellett megküzdeni különösen értékes eredménynek látja a választás végkifejletét. Mint mondta, megőrizték a bizalmat, sőt, növelték a támogatottságot, de nyertek és vesztettek városokat.

Hangsúlyozta: mindig a munkában hitt, a kampány pedig csak a végkifejlet.

Kiemelte: lesz majd választás 2026-ban és később is. A kormányfő rámutatott: azokat akkor kell majd megnyerni.