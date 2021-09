Orbán Viktor: A magyar családpolitika példátlan Európában

Megosztás itt:

Orbán Viktor: Eljöttek a barátaink

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Orbán Viktor a beszélgetés elején azt mondta, eljöttek a barátaink a demográfiai csúcsra.Nagy forgalom van, egymásnak adják a kilincset a tudósok és a politikusok.

Megindult egy vita Európa jövőjéről, a jövő pedig azon múlik, lesz-e gyerek - tette hozzá.

A magyar családpolitika unorthodox

Orbán Viktor szólt arról is, hogy Európa jövője a gyermekekben van és nem egyéb dolgokban. Elfogadhatatlan, hogy migrációval oldjuk meg a munkaerőhiányt. A nyugat nem képes saját magát fenntartani - hívta fel a figyelmet. A magyar családpolitika unorthodox, példátlan Európában - mondta a kormányfő. Mindenkit érdekel, hogy működik-e ez a politika, de ehhez kell legalább két évtizedes folyamatos működés - tette hozzá.

Orbán Viktor: Ez nem lehet a szabályozás alapja

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Egy hiányzó magyar gyerek helyett ide lehet hozni egy afrikai gyereket, de ez nem megoldás - mondta a kormányfő. Orbán Viktor megérti az LMBTQ-életformát választó embereket, de ők a kivételek, és nem lehet hozzájuk igazítani a szabályozások. Azt nem fogadjuk el, hogy ők neveljék a gyerekünket. A csekély számú kivétel nem lehet a szabályozás alapja.

Ez egy nagyon fontos cél

A kormányfő szerint a legfontosabb, hogy akinek gyereke van, az jobban éljen. Orbán Viktor szerint ma még nem ez a helyzet, és sokan úgy gondolják, hogy a gyerek elvesz az életéből. Nagyon nehéz a munkát és a gyereknevelést összehangolni. Ha nem hozunk létre egy olyan adórendszert, ami segít, akkor elveszik a gazdasági motiváció - tette hozzá. Azt még nem értük el, hogy az jobban éljen, aki vállal gyereket.

Szeretném ha összekapcsolódna egy gazdasági előnnyel a gyerekvállalás - tette hozzá.

Ez a legigazságosabb döntés

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy mindenkit meggyötört a pandémia, de azoknak volt a legnehezebb, akiknek gyerekük van. Le a kalappal a családok előtt - tette hozzá. Nagyon nagy terheket viseltek, és hogy most az újraindítás minden várakozást felülmúlóan sikerült, ezért döntést kell hozni, mi legyen a többletbevétellel. Az volna a legigazságosabb, ha a gyermeket nevelők visszakapnának a befizetett adójukat - mondta a kormányfő. A nemzeti konzultáció ezt megtámogatta.

Majdnem 20 százalékos minimálbér-emelés jöhet

Orbán Viktor közölte, hogy a kisvállalkozók is visszakapják a befizetett adójuk egy részét.Két nagy adóssága volt a kormánynak, de ez nem a mostani okozta: be kellett bizonyítani, hogy vége van a korábbi Gyurcsány-Bajnai korszaknak. Vissza kellett adni legalább egy havi bért és egy havi nyugdíjat - tette hozzá. Majdnem 20 százalékos minimálbéremelést szeretnénk elérni, de ehhez segítségre van szükség a kormány részéről. Ha rosszul emelünk minimálbért, akkor abból munkanélküliség lesz.

Akár a teljes 13. havi nyugdíjat kifizethetik jövőre

Esetleg a 3. és a 4. heti nyugdíjat is megpróbáljuk jövőre visszaadni a nyugdíjasoknak, hogy úgy álljak a választók elé, hogy a Gyurcsány-Bajnai-korszakot végleg meghaladtuk - mondta a kormányfő.

Orbán Viktor: Csak az oltás segít

Orbán Viktor a koronavírus-járványról azt mondta, hogy lesz negyedik hullám. Majdnem olyan jól ismerjük a vírust, amilyen jól ismer minket.Csak az oltás segít, de aki ezt nem hiszi el, az nem oltatja be magát.A kormányfő szerint az oltatlanok egy súlyos betegségnek vannak kitéve. Mindenkit arra kért, hogy oltassa be magát, mert kockáztat. Egyelőre nem lesz kötelező oltás, mert az ellenállásba ütközne Magyarországon.

Az oltatlanokat érinthetik a korlátozások

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kormánynak csak annyi felelőssége van, hogy legyen oltóanyag. Év végére közel 18 millió adag vakcina lesz - tette hozzá. Méltányosnak kell lenni az esetleges korlátozásokat illetően, nem szabad olyan korlátozást bevezetni, amit valaki igazságtalannak érez - mondta. Igazságtalanok lennének a beoltottakkal szemben a korlátozások. Az utolsó pillanatig a lezárások ellen érvelek.Ha lesz is bármilyen korlátozás, akkor az a védettségi igazolványhoz lesz kötve. Azokat kell korlátozni, akik nem oltották be magukat.

Origo