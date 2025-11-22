Orbán Viktor a magyar családok álláspontjával megy Brüsszelbe a háborúellenesség jegyében

Megosztás itt:

„A Dömötör család három kisgyermeket nevel. A bőrükön érzik a háború hatásait, pedig csak békében és biztonságban, tisztességgel szeretnék felnevelni gyermekeiket. Az ő hangjukat, az ő aláírásukat is magammal viszem Brüsszelbe!” – fogalmazott Orbán Viktor a feltöltött fényképalbummal kapcsolatban. A miniszterelnök a háborúellenes aláírásgyűjtés során több családot is felkeresett és személyesen kérte támogatásukat, hogy Magyarország kormánya háborúellenes törekvései sikeresek legyenek.

Orbán Viktor Vácrátótra is ellátogatott, ahol Rétvári Bencével közösen kampányoltak a Fidesz háborúellenes aláírásgyűjtése mellett. A miniszterelnök egy kortesbeszédet is tartott Rétvári Bencének, de kitért a háború jelentőségére is. Jelezte, hogy a számok nagyon jók, de senki se bízza el magát, mert az ellenzék összedrótozta magát, és Brüsszellel megtámogatva komoly erőt képvisel. „Ahhoz hogy győzni tudjunk, mindenkire szükségünk lesz” – figyelmeztetett Orbán Viktor.

Fotó: képernyőfotó