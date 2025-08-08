Orbán Viktor: A magyar álom lényege a saját otthon + videó

A magyar álom lényege a saját otthon - hangsúlyozta a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta: már most óriási az érdeklődés az államilag támogatott, 3 százalékos lakáshitel iránt. A kormányfő rámutatott: az emberek már egészen fiatalon be tudnak lépni a lakástulajdonosok körébe Magyarországon.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Árvizek tekintetében Magyarország Európa egyik legveszélyeztetettebb országa, mert a területének 23 százaléka árvízveszélynek kitett, de a 4157 kilométeren meglévő "gátjainkkal Európa élvonalában vagyunk, megelőzzük" Hollandiát is - közölte az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára pénteken a Vas vármegyei Szentpéterfán.