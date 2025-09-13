Keresés

Belföld

Orbán Viktor: A magas adó elszegényíti a középosztályt

2025. szeptember 13., szombat 06:41 | Világgazdaság
adóemelés adócsökkentés középosztály Orbán Viktor Tisza Párt

A miniszterelnök szerint sokáig alacsony adók kellenek Magyarországon, mert a társadalom nem kibírja ki a magasabb terheket, a magas adók elszegényítenék a középosztályt. Orbán Viktor figyelmeztetett, egy vagyonalapú adórendszerben mindenkinek vagyonbevallást kellene készítenie, a NAV pedig vagyonvizsgálattal nézné meg, hogy a nyaralást megengedhettük-e magunknak a bevallott jövedelmünkből.

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

„Azt gondolom, hogy még hosszú-hosszú időn keresztül nem lesz Magyarország olyan erős ország, a családok és a középosztály nem lesz olyan erős, hogy lemondhassunk arról, hogy csak alacsony adókat használunk. A magas adó elszegényíti a középosztályt" – jelentette ki Orbán Viktor szokásos interjújában a Kossuth rádióban, amelyet ezúttal nem az MTVA épületéből, hanem az Egyesült Arab Emírségekből közvetítettek.

A munkalátogatáson Abu-Dzabiban tartózkodó kormányfő a pénteki napon tárgyalást folytatot Mohamed bin Zayed Al Nahyan sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével, Abu-Dzabi uralkodójával, de előtte még sort kerített a rádiós nyilatkozatára is, amelyre legutóbb egy hónapja volt példa. Az interjút lapunk élőben tudósította, de az adórendszer esetleges változásának kommentálásáról külön is érdemes beszámolni.

A miniszterelnök a Tisza Párt napvilágot látott tervére reflektált. Kifejtette, hogy egy vagyonalapú adórendszerben mindenkinek évente vagyonbevallást kell készítenie. Ebből lesz egy nyilvántartás, majd az adóellenőrök megnézik, hogy igazak-e az abban leírtak.

Jönnek a vagyonvizsgálatok, bekopog majd a NAV és megnézi, hogy a nyaralás és a bevallás egyezik-e. És kezdődik ez a csesztetés. Ilyen volt már. Hagyjuk inkább békén az embereket, hagyjuk, hogy dolgozzanak!

A miniszterelnök hozzátette, hogy az állam feladata, hogy az embereket munkához és ahhoz segítse, hogy minél több pénz maradjon a zsebükben. Hagyni kell, hogy ők döntsenek a pénzről és költsék el azt, ne az állam. Magyarországon ma az a jó, ha alacsony adók vannak, mindenki jobban jár. A miniszterelnök szerint a következő 1-2 évtizedben ez a helyes megközelítés. A magyar társadalom nem bírja ki a magas adókat.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Háború Ukrajnában

Kapcsolódó tartalmak

