Orbán Viktor: A lengyelek a barátaink, az aktuálpolitikai lökdösődéstől függetlenül történelmi szövetségeseink

Orbán Viktor elmondta: a háborús fenyegetettség közvetlen. Magyarország nincs benne a háborúban, a lengyelek benne vannak nyakig. Magyarország távolságot tart, ez nem az ő háborúja, nem vesz részt benne, de szomszédja annak az országnak, ahol a háború zajlik; ez folyamatos és állandó háborús veszélyt jelent - figyelmeztetett.

Rögzítette: a lengyelek a barátaink, az aktuálpolitikai lökdösődéstől függetlenül történelmi szövetségeseink, a lelkünkhöz is közel állnak. Minden, ami Lengyelországot sérti, a szuverenitását "behorpasztja", arra Magyarországnak azonnal és elsők között kell világosan reagálnia. Az orosz drónok behatolását Lengyelország területére elfogadhatatlannak minősítettük az első pillanatban, és ott vagyunk a lengyelek mellett, száz százalékban vagyunk velük szolidárisak - fogalmazott Orbán Viktor.

Szólt arról is, a magyaroknak észben kell tartania, hogy az orosz-ukrán háború csak nekünk a legfontosabb ügy, a világnak nem, "a nagyfiúk" nem csak erről tárgyalnak. A világnak más problémái is vannak, amelyek Oroszországhoz köthetőek, közte a világ energiaellátása - mutatott rá Orbán Viktor.

Azt mondta, nyitva van még jónéhány ügy az ukrán háborún túl is, és míg a béke ügyében a haladás lassú, minden más ügyben az az érzése, hogy a színfalak mögött a tárgyalók gyorsan haladnak előre.

Kitért arra is, hogy három és fél éve viseljük a háború kedvezőtlen következményeit, miközben nekünk ehhez a háborúhoz nincs semmi közünk, a kitörésében semmiféle felelősségünk nincs, és benne sosem vettünk részt.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy minket, magyarokat, már kétszer beletoltak egy olyan háborúba, aminek következményei iszonyatosak voltak Magyarország számára. Egyikben sem akartunk részt venni, de "von der Leyen-féle politikusok a grabancunknál fogva belerángattak bennünket" - fogalmazott, kiemelve: ugyanígy németül beszélő, német anyanyelvű hölgyek, urak ott, a biztonságos nyugaton próbálják belerángatni a közép-európaikat, benne a magyarokat egy háborúba. Ez elfogadhatatlan - jelentette ki.

