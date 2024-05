Orbán Viktor: a legfejlettebb iparágakat honosítjuk meg Magyarországon + videó

Orbán Viktor azt mondta: a Mol ugyanazt az utat járja be, mint magyar gazdaság, hiszen 20 évvel ezelőtt a cég tevékenységi köre "egyfelfüggesztésű" volt, csak kőolaj-kereskedelemmel foglalkozott, majd a cég régiós terjeszkedésbe kezdett, a hagyományos mellett biogáz- és biodízelüzemet hozott létre, belépett a szállítmányozási piacra és legújabban a hulladékgazdálkodásban is megkerülhetetlenné vált.

Your browser does not support the video tag.