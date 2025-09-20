Korszakváltás kapujában? Orbán Viktor megmutatta, mi vár ránk a következő 10 évben + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor miniszterelnök történelmi beszédet mondott a Papp László Sportarénában rendezett Digitális Polgári Körök (DPK) első országos nagygyűlésén, ahol több mint 11 ezer ember gyűlt össze. A felemelő hangulatú eseményen a miniszterelnök egyértelmű, jövőbe mutató üzeneteket fogalmazott meg, és több fontos bejelentést is tett. A beszéd középpontjában a magyar identitás, a béke és a nemzet megvédése állt, a kormányfő határozottan kijelentette: „Naggyá tesszük Magyarországot!”

Főbb bejelentések: Békemenet és gazdasági fellendülés A miniszterelnök legfontosabb bejelentése az volt, hogy október 23-án új Békemenetet szerveznek. A rendezvény célja a magyarok békepárti álláspontjának megerősítése, és Brüsszel háborús politikájának elutasítása. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország elkerüli a háborút és nem küld pénzt Ukrajnának.

A beszéd gazdasági ígéretekben is bővelkedett. Orbán Viktor bejelentette, hogy a következő héten egy fontos vasútvonalat avatnak, és gyárátadási dömping várható Kelet-Magyarországon. Kiemelte, hogy "olyan gazdaságot építünk, ahol a kenyér szélére is jut vaj," utalva arra, hogy a fejlődés minden magyar ember életét javítani fogja.

A digitális végvári rendszer kiépítése A miniszterelnök a Digitális Polgári Köröket "Magyarország digitális végvári rendszerének" nevezte, amelynek célja a haza és a szabadság megvédése a digitális térben. A kezdeményezéshez már 72 ezren csatlakoztak, közülük 46 ezren a Harcosok Klubja tagjai. A hálózat feladata a propagandahálózatok leleplezése, és az országépítés elősegítése.

Személyes hangvétel és jövőkép Orbán Viktor a beszédben köszöntötte a "régi bajtársakat," köztük Bencsik Andrást, Kudlik Júliát és Rákay Philipet. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a nemzetet a falusiak és a budapestiek összefogása teszi erőssé, és soha nem fogják feladni a fővárost. A beszéd végén felvázolta, hogy generációjának célja, hogy a magyarok gazdagok és nagyok legyenek, és hogy egy győztes országban élhessenek.

Forrás: MTI