Korszakváltás kapujában? Orbán Viktor megmutatta, mi vár ránk a következő 10 évben + videó

2025. szeptember 20., szombat 19:20 | Hír TV

Orbán Viktor miniszterelnök nagyszabású bejelentéseket tett a Digitális Polgári Körök Papp László Sportarénában tartott nagygyűlésén. Több mint 11 ezer résztvevő előtt beszélt a soron következő Békemenetről, a gazdaság erősödéséről, Kelet-Magyarország fejlődéséről, és arról, hogyan védi meg a kormány a magyar embereket a brüsszeli háborús törekvésektől. A miniszterelnök egyértelmű üzenetet küldött: "Naggyá tesszük Magyarországot!"

Orbán Viktor miniszterelnök történelmi beszédet mondott a Papp László Sportarénában rendezett Digitális Polgári Körök (DPK) első országos nagygyűlésén, ahol több mint 11 ezer ember gyűlt össze. A felemelő hangulatú eseményen a miniszterelnök egyértelmű, jövőbe mutató üzeneteket fogalmazott meg, és több fontos bejelentést is tett. A beszéd középpontjában a magyar identitás, a béke és a nemzet megvédése állt, a kormányfő határozottan kijelentette: „Naggyá tesszük Magyarországot!”

Főbb bejelentések: Békemenet és gazdasági fellendülés A miniszterelnök legfontosabb bejelentése az volt, hogy október 23-án új Békemenetet szerveznek. A rendezvény célja a magyarok békepárti álláspontjának megerősítése, és Brüsszel háborús politikájának elutasítása. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország elkerüli a háborút és nem küld pénzt Ukrajnának.

A beszéd gazdasági ígéretekben is bővelkedett. Orbán Viktor bejelentette, hogy a következő héten egy fontos vasútvonalat avatnak, és gyárátadási dömping várható Kelet-Magyarországon. Kiemelte, hogy "olyan gazdaságot építünk, ahol a kenyér szélére is jut vaj," utalva arra, hogy a fejlődés minden magyar ember életét javítani fogja.

A digitális végvári rendszer kiépítése A miniszterelnök a Digitális Polgári Köröket "Magyarország digitális végvári rendszerének" nevezte, amelynek célja a haza és a szabadság megvédése a digitális térben. A kezdeményezéshez már 72 ezren csatlakoztak, közülük 46 ezren a Harcosok Klubja tagjai. A hálózat feladata a propagandahálózatok leleplezése, és az országépítés elősegítése.

Személyes hangvétel és jövőkép Orbán Viktor a beszédben köszöntötte a "régi bajtársakat," köztük Bencsik Andrást, Kudlik Júliát és Rákay Philipet. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a nemzetet a falusiak és a budapestiek összefogása teszi erőssé, és soha nem fogják feladni a fővárost. A beszéd végén felvázolta, hogy generációjának célja, hogy a magyarok gazdagok és nagyok legyenek, és hogy egy győztes országban élhessenek.

Forrás: MTI

 

DPK - Lázár János: Magyar Péter a kockázat, Orbán Viktor a biztonság, a normalitáshoz visszatérés + videó

DPK - Lázár János: Magyar Péter a kockázat, Orbán Viktor a biztonság, a normalitáshoz visszatérés + videó

 Lázár János miniszter a normalitáshoz való visszatérésről beszélt, és azt a célt tűzte ki, hogy Magyarország legyen a Kárpátoktól délre a legerősebb ország. A miniszter szerint a normalitás azt jelenti, hogy a magyarok maguk dönthetnek a sorsukról, és a nemzeti érdekeket mindig az első helyen vannak. Lázár János szavai a magyar emberek szívéhez szólnak, és arra emlékeztetnek minket, hogy a nemzeti egység a legerősebb fegyver a külső nyomással szemben.
DPK - Böjte Csaba testvér: a digitális világ a hatodik kontinens és ott is szükség van a misszionáriusokra + videó

DPK - Böjte Csaba testvér: a digitális világ a hatodik kontinens és ott is szükség van a misszionáriusokra + videó

 A szuverenitás nem csak a politikai döntésekről szól, hanem a nemzet lelki és spirituális egységéről is. Böjte Csaba testvér, a dévai ferences rendi szerzetes, aki árva gyermekek megmentésének szentelte életét, most a hit és a szeretet fontosságára hívta fel a figyelmet. Böjte Csaba szerint a digitális világ a „hatodik kontinens”, és ott is szükség van a misszionáriusokra, akik a szeretet és a hit üzenetét terjesztik.

DPK - Kudlik Júlia: a szeretet a legerősebb fegyver a gyűlölet ellen + videó

DPK - Kudlik Júlia: a szeretet a legerősebb fegyver a gyűlölet ellen + videó

 A Papp László Sportarénában tartott DPK-találkozón Kudlik Júlia, a magyar televíziózás élő legendája a szeretet fontosságáról beszélt. Az előadásában Pál apostol első levele a korintusiakhoz, 13. fejezetéből idézett, és azt üzente a magyar embereknek, hogy a szeretet a legerősebb fegyver a gyűlölet ellen. Kudlik Júlia szavai a szívhez szólnak, és arra emlékeztetnek minket, hogy a megosztott társadalomban a szeretet az egyetlen, ami összeköt minket.
Nagy Feró és a celebek is kiállnak a nemzeti ügyért! Sztárparádé a DPK-n + videó

Nagy Feró és a celebek is kiállnak a nemzeti ügyért! Sztárparádé a DPK-n + videó

 Robbanás a magyar közéletben: A sztárok is kiállnak a nemzeti ügyért a Papp László Sportarénában! A DPK találkozó nem csupán politikai gyűlés, hanem egy igazi sztárparádé. Olyan nevek, mint Muri Enikő, Marsi Anikó, Dopeman, Nagy Feró és Szőke András is részt vesznek a rendezvényen. Ez az esemény azt üzeni, hogy a nemzeti oldal egyesül, és a kulturális élet meghatározó szereplői is egy emberként állnak ki az egység mellett.
