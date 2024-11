Orbán Viktor: Magyarország továbbra is a józan hang politikáját követi + videó

– közölte a miniszterelnök. Szerinte a nemzetközi intézmények nem járnak el körültekintően egy-egy döntésnél. Felháborítóan pimasz, mondhatni cinikus döntésnek nevezte, amit a nemzetközi büntetőbíróság hozott Benjamin Netanjahu izraeli kormányfővel szemben, amivel jogi köntösbe bújtatva, de valójában politikai célokból avatkoznak be egy folyamatban levő konfliktusba. Ez olaj is lehet a tűzre – tette hozzá Orbán Viktor. Úgy látja, nincs választás, szembe kell fordulni ezzel a döntéssel.

Your browser does not support the video tag.