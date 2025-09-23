Orbán Viktor: a kiskakasnak fogják a taraját

Megosztás itt:

Keddi programjáról számolt be Orbán Viktor, aki ismét üzent a Harcosok Klubjában – írja a Magyar Nemzet. A miniszterelnök úgy kezdte levelét: Hahó, Harcosok! Hosszú hétfő, rövid éjszaka és máris kedd. Kora este értékelés a DPK és a parlamenti szezonkezdet után.

Nagyok vagyunk, erősek vagyunk és győzni fogunk

– fogalmazott, majd közölte,

,,késő este felkészülés Lázárral, ma irány Békés vármegye."

„Elkészült a Békéscsaba-Lőkösháza vasúti vonalszakasz. Mondtam, hogy minden vállalásunkat teljesítjük. Az átadóünnepség után vállalkozói fórum Gyulán” – írta. A kormányfő hangsúlyozta,

„jó, ha mindenki észben tartja: a Tisza az szja mellett a társasági adót is megemelné. Ez most 9 százalék Magyarországon, a legkisebb az EU-ban, a Tisza 25 százalékra emelné.”

Közben fél szemmel Brüsszelt is figyeljük. Ma megint kiderül, hogy a kiskakasnak fogják a taraját. Figyeljétek a híreket! Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Még 201 nap” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.

Fotó: MTI