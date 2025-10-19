Orbán Viktor: A kiskakas bárhogy kukorékol, mindig kiskakas marad + videó
Megosztás itt:
2025. október 19., vasárnap 19:39
| HírTV
A kiskakas mindig azt gondolja, ha nem kukorékol, akkor nem kel fel a nap – erről beszélt közösségi oldalán közzétett videójában a miniszterelnök. Orbán Viktor rámutatott: Magyar Péter mindent megtámad, ami él és mozog, de senki nem bújhat ki a bőréből, a kiskakas mindig kiskakas marad.
Életének 88. évében vasárnap elhunyt Ágh István József Attila- és Kossuth-díjas költő, író, műfordító, a nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Magyarország maradt Európában az egyetlen ország, amely következetesen a béke útját járja. „Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat, mindig a párbeszédet szorgalmaztuk” – írta Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök tagjainak.
A hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már 20 Celsius-fok körül alakul és szerdától a hajnali fagyok is megszűnnek. Csütörtökön, a nemzeti ünnepen hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap az élénk szél mellett
Azért kell az aláírásgyűjtés, és azért kell a nemzeti konzultáció, hogy a magyar emberek Orbán Viktort a brüsszeli csatákban megerősítsék – mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója vasárnap a Facebookra feltöltött videóban.