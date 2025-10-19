Orbán Viktor: A kiskakas bárhogy kukorékol, mindig kiskakas marad + videó

Dömötör Csaba üzent a tiszásoknak: inkább vegyék ki Magyar Péter kezéből a telefont + videó

Már több iskolában is 80 és 88 százalék közötti a bevándorló hátterű diákok aránya Spanyolországban + videó

Provokáció a kampuszon: ezt üzeni a miniszter az ELTE-n zajlott durva botrány után + videó

Életének 88. évében vasárnap elhunyt Ágh István József Attila- és Kossuth-díjas költő, író, műfordító, a nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja

Az ellenzék már előre magyarázkodásba kezdett a Békemenettel kapcsolatban, mert tudják, hogy ott sokkal több résztvevő lesz, mint a Tisza felvonulásán – hangsúlyozta a Fidesz-frakció szóvivője.

Orbán Viktor Békemenetre hív + videó Magyarország maradt Európában az egyetlen ország, amely következetesen a béke útját járja. „Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat, mindig a párbeszédet szorgalmaztuk” – írta Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök tagjainak.

Ezt tartogatja az időjárás nemzeti ünnepünkre A hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már 20 Celsius-fok körül alakul és szerdától a hajnali fagyok is megszűnnek. Csütörtökön, a nemzeti ünnepen hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap az élénk szél mellett