2025. 10. 19. Vasárnap
Belföld

Orbán Viktor: A kiskakas bárhogy kukorékol, mindig kiskakas marad + videó

2025. október 19., vasárnap 19:39 | HírTV

A kiskakas mindig azt gondolja, ha nem kukorékol, akkor nem kel fel a nap – erről beszélt közösségi oldalán közzétett videójában a miniszterelnök. Orbán Viktor rámutatott: Magyar Péter mindent megtámad, ami él és mozog, de senki nem bújhat ki a bőréből, a kiskakas mindig kiskakas marad.

Elhunyt Ágh István

Elhunyt Ágh István

 Életének 88. évében vasárnap elhunyt Ágh István József Attila- és Kossuth-díjas költő, író, műfordító, a nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Orbán Viktor Békemenetre hív + videó

Orbán Viktor Békemenetre hív + videó

 Magyarország maradt Európában az egyetlen ország, amely következetesen a béke útját járja. „Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat, mindig a párbeszédet szorgalmaztuk” – írta Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök tagjainak.
Ezt tartogatja az időjárás nemzeti ünnepünkre

Ezt tartogatja az időjárás nemzeti ünnepünkre

A hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már 20 Celsius-fok körül alakul és szerdától a hajnali fagyok is megszűnnek. Csütörtökön, a nemzeti ünnepen hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap az élénk szél mellett
