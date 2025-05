Megosztás itt:

Orbán Viktor: "Ukrajna mellett részt venni egy háborúban Oroszország ellen az azt jelenti, hogy mi magunk is a pusztítás és a pusztulás eszközévé és alanyaivá válunk, ugyanis ha egy ilyen háború kitör, mint ami most kitört, amit az oroszok megindítottak ott egyetlen értelmes európai magatartás van, ami erkölcsileg, politikailag és gazdaságilag is vállalható, hogy szigeteljük el a konfliktust minél kisebbre, és ne engedjük, hogy tovaterjedjen."

Forrás: Orbán Viktor

Fotó: MTI