Orbán Viktor: a Hagymatikum hazánk és valószínűleg az egész világ legszebb termálfürdője

Orbán Viktor a megújult és kibővített Hagymatikum gyógyfürdő átadásán azt mondta, a fürdő új épületrészének elkészültével Makó megint erősebb lett, és ezzel törlesztettünk valamit abból az adósságból is, amivel Makovecz Imrének tartozunk.

A kormányfő szavai szerint Makó Makovecz Imre hagyatéka és a Hagymatikum érdemes arra, hogy az egész világból mindenhonnan a csodájára járjanak.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a magyar ember általános műveltségéhez hozzátartozik, hogy tudjuk, melyik híres magyar épületet ki tervezte. Makovecz Imre épületeiről azonban nem tanultuk, hogy ő tervezte, egyszerűen felismerjük azokat, elég csak rájuk néznünk, és rögtön látjuk. Művészete nem példa egy építészeti stílusra, hanem egy stílus maga.

A miniszterelnök szerint egyetlen hasonló példa akadt arra, hogy az építész maga volt egy jól elkülöníthető, nem besorolható stílus: Antoni Gaudí. Ami pedig Gaudí számára Barcelona volt, az Makovecz Imrének Makó.

A kormányfő elismerően szólt a város egykori szocialista polgármestere, Buzás Péter érdemeiről abban, hogy a városban az építész számos terve megvalósulhatott. Buzás Péter akkor adott megbízásokat Makovecz Imrének, amikor szinte sehonnan sem kapott felkérést Magyarországon - közölte.

Mire a nemzeti oldal győzelmével ismét megnyíltak Makovecz Imre előtt a kapuk, lejárt az a kegyelmi idő, amíg az Úristen testben közöttünk tartotta őt. Akik korábban ellehetetlenítették a munkáját, ma azt szajkózzák, hogy nincs értelme tervben maradt épületeit felépíteni - mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor hozzátette: "üzenjük nekik, hogy Makovecz Imre ma is él, itt a bizonyíték, éppen most fejeztük be az általa megálmodott hagyatékot".

Amit Makovecz Imre és Buzás Péter elültetett, azt a jobboldali városvezetés tovább gondozta és nevelte, s a kormány és Lázár János miniszter, kormánybiztos hathatós közreműködésével megvalósult. Makó most már nemcsak a legtöbb, hanem a legnagyobb Makovecz-épülettel is büszkélkedhet - hangsúlyozta Orbán Viktor.

Farkas Éva Erzsébet (Fidesz-KDNP) polgármester úgy fogalmazott: a beruházással vált teljessé és egésszé a fürdő épülete, úgy, ahogy azt hajdanán Makovecz Imre és kollégái megálmodták. Csaknem harminc éve, hogy a város és az építész útjai keresztezték egymást, és ma már 14, Makovecz Imre tervezte középület áll a Csongrád-Csanád vármegyei városban. Ez Makót a dél-alföldi turisztikai régió fontos településévé teszi - tette hozzá.

Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnöke közölte, hogy Makovecz Imre épületei meghatározzák Makó arculatát. Felidézte, hogy Makovecz Imre a Hagymatikum 2012-es megnyitóját már nem élhette meg, halálával életműve azonban nem zárult le, olyan gazdag szellemi örökséget hagyott ránk, melyet kötelességünk tovább éltetni.

A Fehérép Kft. kivitelezésében megvalósult 12 milliárd forintos költségvetésű fejlesztés megduplázta a tizenkét éve megnyílt fürdő jelenlegi kapacitását. A csaknem 2500 négyzetméteres új épületben családi és élményzóna, 12 méter magasból induló fedett csúszdákkal ellátott csúszdatorony várja a vendégeket. Emellett részben fedett gyógyvizes medencével, beépített medencebárral és napozóteraszos nyári öltözővel bővült a fürdő, és megújultak a zöldfelületek is. A fürdő különlegessége az Makovecz Imre rajzai alapján készült a mitikus Atlantisz világát megidéző részleg, ahol egyedi szoborcsoportok, fényjátékok is elkápráztatják a látogatókat.

Makovecz Imre (1935-2011) Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész, a magyar organikus építészet iskolateremtő személyisége, az MMA alapító elnöke, örökös tiszteleti elnöke.

