Orbán Viktor: a ,,háborúpárti paktum'' ellenére folytatjuk az európai jobboldali pártok együttműködésének kiépítését

Emlékeztetett, a válság ténye és a háborús helyzet súlyosbodása már jóval az európai parlamenti választások előtt egyértelműen jelezte, hogy változásra van szükség Európában. Hangsúlyozta, a baloldali progresszió és háborúpártiság helyett az emberek elsöprő többséggel a változást ígérő pártokra szavaztak. Az EU 27 országából 20-ban olyan szuverenista vagy jobboldali párt nyert, amely kimondottan a változás ígéretével kampányolt. A választás után meg is bukott azonnal a baloldali francia és a belga kormány, és "Berlinben is rezeg a léc" - fűzte hozzá.

