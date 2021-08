Orbán Viktor a Fox News-nak: Magyarországra bevándorolni nem emberi jog

A 2015-ös migránsválság idején az egyetlen észszerű döntést választotta Magyarország, amikor Nyugat-Európa országaival ellentétben, nemet mondott a bevándorlásra - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Fox News amerikai konzervatív televíziónak. 52 új fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, elhunyt egy beteg. A beoltottak száma 5 641 870, közülük 5 480 218 fő már a második oltását is megkapta. A delta variáns terjedése miatt jó ötlet a harmadik vakcina beadása - erről beszélt Boldogkői Zsolt biológus professzor Magyarország élőben című műsorunkban. A koronavírus második-harmadik hullámához hasonló fertőzés már biztos nem lesz - mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Egy kormányváltás évekre visszavetheti a nemzeti közösségi érzést - hangsúlyozta Szili Katalin Magyarország élőben című műsorunkban. A miniszterelnöki megbízott szerint, aki korábban az MSZP vezető politikusa volt, ha a balliberális pártok győznek 2022-ben, akkor a 11 év alatt kiépített nemzetpolitikai támogatási rendszert a feje tetejére állhat. Még több migránst engedne be Európába és hazánkba a baloldal, ebből azonban a Fidesz nem kér - hangsúlyozta a párt kommunikációs igazgatója. Hollik István közölte: joggal merül fel a kérdés, hogy mit jelentenek pontosan a menekültek jogai, amelyeket erkölcsi kötelességnek és a programja részének nevezett Karácsony Gergely a Die Zeit nevű német lapnak adott interjúban. „Amíg mi kormányzunk, illegális bevándorló Magyarországra nem teheti be a lábát” - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A DK bicskei utcafórumán arra kérték a résztvevők Gyurcsány Ferencet, nyugtassa meg őket, nem kell félniük, ha esetleg az ellenzék győzne, és a Fidesz támogatói az utcán tüntetnének - írja a pestisrácok.hu. A „szakemberei” már készülnek a tüntetőkkel szembeni keményebb intézkedésekre – mondta a DK elnöke. Gyurcsány Ferenc közölte: nem lesznek olyan naivak, mint 2006 őszén. Akkor a rendőrség brutálisan lépett föl a lemondását követelő tüntetőkkel szemben. Nyilvános Dobrev Klára vagyonnyilatkozata. Bevallásában két ingatlant is feltüntetett. Ő az egyedüli tulajdonosa az Apró-villaként elhíresült rózsadombi 400 négyzetméteres háznak, ahol Gyurcsány Ferenccel élnek, kötcsei nyaralójuk közös tulajdon. A DK uniós képviselőjének 200 milliós megtakarítása van, képviselőként havonta majdnem 5 millió forintnak megfelelő összeget visz haza. Egy neonácit támogat a DK Szegeden - így reagált a Közép-Európai egyetem volt tanára Tóth Péter jelölésére. A Gerő András szerint a baloldal elvesztette a tartását, hitelét. Rajta kívül több baloldali gondolkodású kritizálta az antiszemita, rasszista megnyilatkozásairól hírhedté vált Tóth Pétert. A miniszterelnök roma kapcsolatokért felelős kormánybiztost nevezte ki. Sztojka Attila a romákkal kapcsolatos társadalmi egyeztetést érintő kormányzati tevékenységet koordinálja. A kormány sikeresen kezelte a gazdasági veszélyhelyzetet - jelentette ki Bodó Sándor. Az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára kiemelte: a foglalkoztatottak száma elérte a 4,7 milliót, akik közül 4,5 millióan az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedtek el, a regisztrált álláskeresők száma 260 ezerre csökkent. Az Egyszülős Központban hetente 50 gyerek vehet részt államilag támogatott nyári táborban napközis formában - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Idén is elindul a Legyen öröm az iskolakezdés! elnevezésű akció, amely Magyarország legnagyobb iskolakezdési segélyprogramja - közölte a Katolikus Karitász. Az Európai Bizottság nem engedheti meg magának, hogy pártpolitikai szereplő legyen, mert ez a magatartás előbb-utóbb szét fogja verni az Európai Uniót - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Interjút adott a Fox Newsnak Orbán Viktor. A beszélgetést készítő Tucker Carlson közölte: Magyarországon megvédik az embereket, különösen a családokat és a gyerekeket, ez a magyar kormánynak és Orbán Viktornak köszönhető. A koronavírus-fertőzöttek száma 200,8 millió, az áldozatoké 4,26 millió világszerte. Beoltották koronavírus ellen a felnőtt lakosság felét péntekre Szerbiában. Olaszországban mától minden 12 éven felüli számára kötelező a koronavírus elleni védettségi igazolás (zöld kártya) az éttermekben, a múzeumokban, az uszodákban és a fürdőkben, de a szabadtéri kulturális és sporteseményeken is. Ismét rekordot döntött Tokióban a napi új koronavírus-fertőződések száma, először haladta meg az ötezret, miközben már az egészségügyi rendszer összeomlásától tartanak. Közös hadgyakorlatot kezdett 2500 katona részvételével Oroszország, Tádzsikisztán és Üzbegisztán az afgán határtól húsz kilométerre fekvő Harb-Majdon tádzsik gyakorlótéren - közölte az orosz Központi Katonai Körzet sajtószolgálata. Az afgán kormánycsapatok negyven tálib fegyveressel végeztek, köztük a szélsőségesek egyik jelentős parancsnokával a dél-afganisztáni Hilmend tartományban - közölte a hadsereg. A több mint háromszáz ember halálát követelő súlyos zavargások után átalakította kormányát Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök. Összeütközött két villamos a lengyelországi Poznanban, a balesetben 31 ember megsérült. Válsághelyzetet hirdetett az észak-macedón kormány az országban tomboló erdőtüzek miatt - közölte a Vesti.mk szkopjei hírportál. Negyvenhét éves korában elhunyt Gyukity István, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap hírigazgató-helyettese - közölte az MTVA. Feladta magát a rendőrségen az a 39 éves férfi, aki ellen robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés bűntettének gyanúja miatt adtak ki elfogatóparancsot. A csütörtöki vihar miatt 189 esetben avatkoztak be a tűzoltók, jellemzően leszakadt faágak, kidőlt fák miatt. A legtöbbször Békés és Csongrád-Csanád megyében kértek segítségét, de számos bejelentés érkezett Hajdú-Bihar megyéből is. A bronzéremért küzdhet a magyar női vízilabda-válogatott az olimpián, miután az elődöntőben 8:6-ra kikapott a spanyol csapattól. A kajak egyesek 1000 méteres versenyének olimpiai bajnoka, Kopasz Bálint viszi a magyar zászlót a tokiói olimpia vasárnapi záróünnepségén. Labdarúgó Konferencia Liga selejtező, 3. forduló első mérkőzés: Újpest FC - FC Basel (svájci) 1:2 A magyar válogatott küzdelmes mérkőzésen 3:2-re legyőzte Azerbajdzsánt a női röplabda Savaria Kupa nyitónapján. Lionel Messi nem marad az FC Barcelona labdarúgója - közölte a katalán klub a honlapján. Szombaton rendezik meg a 39. Lidl Balaton-átúszást, amelyet a múlt héten a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt elhalasztottak.