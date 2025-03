Orbán Viktor: A falvakat nem leépíteni, hanem felépíteni kell + videó

Megosztás itt:

A miniszterelnök elmondta: a kormány célja, hogy a hagyományok megőrzése mellett korszerűsítse a falvakat, és minél vonzóbbá tegye az emberek számára. A Magyar falu program éppen ezért most új elemekkel bővül. Pályázat indul a boltok és kocsmák támogatására. Emellett biztosítják a helyi készpénzhasználatot és lehetőség lesz a templomok felújítására is.

Orbán Viktor, miniszterelnök: "A családos emberek számára a nyugodtság, a kiszámíthatóság, az egészséges közeg, a személyes ismeretség a szomszédokkal, az a biztonság, amit a környezeted ismerete és a többi ember ismerete ad, ezek vonzó dolgok. Én szerintem a családos emberek tekintélyes része a jövőben is szívesebben él falun, ha választhat, minthogy inkább nagyvárosba költözzön. És ők is polgárai az országnak, tehát a falusi embereknek a szempontjait is érvényesíteni kell az országos politikában, ezért a falvakat nem leépíteni, hanem felépíteni kell."

Orbán Viktor úgy látja, hogy a városi problémák miatt mindig lesz kiköltözés. Ha pedig van iskola, bolt és kocsma, akkor a falu vonzóvá válik.