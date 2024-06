Orbán Viktor a Facebookon üzent

Ez a választás nemcsak azért fontos, hogy kiálljunk a béke mellett, hanem azért is fontos, hogy világossá tegyük a baloldal számára, hogy a nép ellenében, a közvélemény ellenében, a békét akaró magyarok ellenében akármit is mondanak nekik a gazdáik, itt nem lehet választást nyerni."

