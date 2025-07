Orbán Viktor: A brüsszeli költségvetés célja Ukrajna felvétele az Európai Unióba + videó

Megosztás itt:

– A költségvetés nagy tudomány, nemcsak azt kell tudni elolvasni, amit beleírnak, hanem azt is, amit elrejtenek a sorok mögött – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának adott interjúban. A miniszterelnök az uniós költségvetésről elmondta, hogy az európai, így a magyarok pénzének is legalább húsz százaléka Ukrajnába menne.

A kormányfő szerint azt kell látni, hogy a költségvetés 10-12 százaléka a közösen felvett hitelek kamattörlesztésére megy el. Ezt összeadva a költségvetés harminc százaléka olyanra megy el, ami az előzőben nem volt benne.

– Ezért kiabál mindenki az Európai Unió tagjai közül – tette hozzá.

A miniszterelnök kifejtette: a költségvetéssel az a legnagyobb baj, hogy nincs világos stratégiai alapja. Ha nem tudjuk, mire való, akkor nem lehet jó, mert először arra kell válaszolni, milyen célokat akarunk elérni vele. Mint mondta, az uniós költségvetésnek egyetlen nyilvánvaló célja van, hogy Ukrajnát felvegyük az EU-ba, és ezeket az összegeket átadják Ukrajnának.

A kormányfő szerint az lenne a helyes, hogy nem vesszük fel az ukránokat, és inkább egyfajta együttműködési viszonyt alakítunk ki velük.

Mi lesz a gazdákkal?

Azt is mondta, hogy nemcsak Ukrajna ügyében van bizonytalanság, hanem elvesznek pénzeket a mezőgazdaságtól is. A kormányfő feltette a kérdést: mi lesz a gazdákkal, ha a jövőben nem támogatja őket az unió? Szerinte ez a költségvetés nem éli meg már a következő évet sem. Az európai országok ezt a költségvetést nem fogják elfogadni Orbán Viktor szerint.

A miniszterelnök szerint az Európai Bizottság összevissza, bonyolultan tologatja a pénzt a költségvetésben. Úgy véli, az EB-nek nincs elképzelése az európai mezőgazdaság jövőjéről. Mindezt azért csinálja, mert Ukrajnának akarja adni a pénzt. Orbán Viktor azt mondta, mindez olyan, mint a migráció: ha beengedtük, nem tudjuk kitenni. Az unióból országot nem lehet kitenni a kormányfő tájékoztatása szerint. Mint mondta, ha felveszünk egy hatalmas országot, nem tudjuk kitenni, onnantól az ő gazdasági problémái a mi gazdasági problémánkká válnak. Ha így lesz, évtizedeken keresztül oda fog menni a pénz.

Egyhangú döntés kell a költségvetés elfogadásához

A miniszterelnök elmondta, hogy nagyon izgalmas időszak kezdődik, több ezer ember bújja az oldalakat, és 27 ország elkezd beszélni egymással és a bizottsággal. Ezután tárgyalási folyamat indul arról, hogy a költségvetés mindenki számára elfogadható legyen, ugyanis ahhoz egyhangú döntéshozatal szükséges.

,,Ez a reménytelenség költségvetése" – fogalmazott. A kormányfő szerint nem egy optimista uniót látni, hanem egy bajban lévő, kapkodó, a stagnálásra berendezkedő uniót.

Sebestyén József halála európai probléma is

Orbán Viktor szerint meglepetést okozott a kormány Brüsszelben azzal, hogy három ukrán katonai vezetőnek az uniós szankciós listára tételét kérte Sebestyén József halála miatt. Mint mondta, ez nem egy magyar, hanem egy európai probléma, hiszen Sebestyén József uniós állampolgár is volt.

,,Itt nem egyedi esetekről van szó. Embervadászat zajlik" – szögezte le. Nem az ukrán–magyar kétoldalú kapcsolatokra hivatkoznak, hogy büntetést helyezzen kilátásba az unió, hanem az embervadászatokért felelős ukrán vezetőket tegyék szankciós listára. Hozzátette: amit kétoldalú alapon szankcióként be lehet vezetni, azt a három felelős személlyel szemben Magyarország már be is vezette.

A miniszterelnök szerint Brüsszel hallgatása kínos. Ő mást sem hall Brüsszelben, mint hogy számos előrelépést tett Ukrajna a csatlakozáshoz. Az EU azt kommunikálná, hogy Ukrajna nemhogy érett, hanem már túlérett a tagságra. Aki jól ismeri Ukrajnát – például a szomszédja –, az mást gondol a kormányfő szerint.

Gyakorlat a kényszersorozás

Orbán Viktor szerint az, hogy az ukrán kényszersorozók agyonvertek egy embert, az jól mutatja, hogy az EU állításai nem igazak. Szerinte Brüsszelben ezt ki kellene vizsgálni, ők ehelyett le akarják söpörni az asztalról ezt a témát. Mint mondta,

,,Sebestyén József ügye nekünk fontos, becsületbeli ügy."

Az emberjogi biztos jelentése felől kell ezt megközelíteni, és így azt kell mondani a tiszásoknak meg az ukránoknak, hogy ezt nem ők mondják, hanem egy uniós biztos. Leírták ugyanis azt, hogy ez a jelenség gyakorlat.

A kormányfő szerint nem újdonság a magyar politikában, hogy egyes pártok mindig külföldi érdekeknek adnak igazat. Ilyen a Tisza Párt, és ilyen a DK is. Ez egy alárendelt viszony. Vannak pártok, amelyek elhiszik, elfogadják, abból élnek, hogy azt mondják: nekünk, magyaroknak nem lehet igazunk.

Az Otthon start biztonságos hitel

A kormányfő elmondta, hogy a 2000-es években bankok és a Gyurcsány-kormány belecsalta az embereket a devizahitelekbe. Több százezer családot mentettek ki a devizaalapú hitelekből. Az Otthon start program kapcsán jelezte, hogy az egy biztonságos hitel annak, aki felveszi. Azt tanácsolja a fiataloknak, hogy fontolják meg a hitel felvételét.

,,Ez jobb, mintha ugyanazt az összeget albérletre fizetnék ki" – tette hozzá.

Orbán Viktor áttörésnek érzékeli a programot, az államilag támogatott kamattal pedig sok tízezer forintot lehet spórolni. Részleteiben kidolgozott, leegyeztetett javaslat van az asztalon. Van mit tanulmányozniuk a fiataloknak – mondta. Számításai szerint, ha megépül tízezer lakás, az a nemzeti össztermékben egyszázalékos növekedést hozhat, és évente könnyen megépülhet harminc-ötvenezer lakás.

Mindössze tizenkét nemzet küldött embert az űrbe

Kapu Tibor küldetéséről a miniszterelnök elmondta, hogy a tudósok bizonygatták, hogy fontos és értékes kutatásokat végzett a magyar űrhajós. De egy másik szempontként említette, hogy 12 olyan nemzet világon, amelyik embert küldött az űrbe, ezek között pedig a magyarok is ott vannak. Végezetül felhívta figyelmet, hogy

Cserényi Gyula tartalék űrhajósnak is jár az elismerés a munkájáért.

