Orbán Viktor: A bot másik végén vagyunk, nem szeretnénk migrációt

2018. DECEMBER 18., KEDD ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK TEGNAP ESTE BÉCSBE UTAZOTT AZ EU-AFRIKA FÓRUMRA. ORBÁN VIKTOR: NEM SZERETNÉNK MIGRÁCIÓT MAGYARORSZÁGON, EZÉRT MI SEMMILYEN SZERZÕDÉST NEM ÍRUNK ALÁ JELENTETTE KI A BÉCSI EU-AFRIKA FÓRUMON. KOVÁCS ZOLTÁN: A MAGYAR PARLAMENTET A MAGYAR EMBEREK IRÁNYÍTJÁK - JELENTETTE KI A CNN-NEK ADOTT INTERJÚJÁBAN. AZ ELLENZÉK NEM KÉPVISELI A MAGYAROK TÖBBSÉGÉT, A TÜNTETÕK EGY, A KORMÁNY ELLEN SZERVEZETT POLITIKAI AKCIÓ RÉSZESEI - TETTE HOZZÁ AZ ÁLLAMTITKÁR. TEGNAP A TÜNTETÕK EGY RÉSZE AZ MTVA SZÉKHÁZÁTÓL A HÍRTV SZÉKHÁZA ELÉ VONULT, MAJD RÖVID SKANDÁLÁS UTÁN TOVÁBBI MÉDIUMOKHOZ MENTEK, VÉGÜL VISSZATÉRTEK A KUNIGUNDA ÚTJÁRA. BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁST INDÍTOTT AZ ÓBUDAI JEGYZÕ AZ MTVA SZÉKHÁZÁNÁL A VASÁRNAP ÉS A HÉTFÕN TÖRTÉNTEK MIATT. A FIDESZ SZERINT ELFOGADHATATLAN, HOGY POLITIKUSOK ERÕSZAKKAL AKARNAK BEAVATKOZNI EGY SZERKESZTÕSÉG MÛKÖDÉSÉBE. AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ NEM ZAVARHATJA MEG KÖZINTÉZMÉNY RENDELTETÉSSZERÛ MÛKÖDÉSÉT MONDTA IFJ. LOMNICI ZOLTÁN ALKOTMÁNYJOGÁSZ. AZ ELLENZÉK RENDKÍVÜLI PARLAMENTI ÜLÉST HÍVNA ÖSSZE, SZERINTÜK TÖBB KÉPVISELÕTÁRSUK MENTELMI JOGÁT IS MEGSÉRTETTÉK AZ MTVA-NÁL. AZ MTVA FELJELENTÉST TETT HADHÁZY ÁKOS ÉS SZÉL BERNADETT ELLEN A KÉPVISELÕK MANDÁTUMÁBÓL EREDÕ JOGON VALÓ TÚLTERJESZKEDÉS MIATT. SZÉL BERNADETT ÉS HADHÁZY ÁKOS IS FELJELENTÉST TETT HIVATALOS SZEMÉLY ELLENI ERÕSZAK MIATT. TAXIVAL ÜTKÖZÖTT A GULYÁS GERGELYT SZÁLLÍTÓ AUTÓ ÉJSZAKA, AUTÓJÁT HIVATÁSOS SOFÕR VEZETTE, A RENDÕRSÉG VIZSGÁLJA A BALESET KÖRÜLMÉNYEIT. A GARANTÁLT BÉRMINIMUM 200 EZER, A MINIMÁLBÉR 150 EZER FORINT LEHET JÖVÕRE MAGYAR IDÕK. ALAPJOGOKÉRT KÖZPONT: AZ ENSZ MENEKÜLTÜGYI CSOMAGJA CSAK ÚJABB KISKAPU A GAZDASÁGI BEVÁNDORLÓKNAK. BIZTOSÍTOTT MAGYARORSZÁG 2018-2019-ES TÉLI FÖLDGÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁSA - MAGYAR IDÕK. FEBRUÁR 1-JÉTÕL KERÜLNEK FORGALOMBA AZ ÚJ 500 FORINTOSOK, A RÉGI BANKJEGYEKKEL 2019. OKTÓBER 31-IG LEHET FIZETNI MNB. NOVÁK KATALIN: 17 EZER CSALÁD JOGOSULT A GYEREKEK OTTHONGONDOZÁSI DÍJÁRA, A JUTTATÁS HAVI BRUTTÓ 100 EZER FT LESZ. EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A NAV ÉS AZ IPOSZ A KISVÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSI ISMERETEINEK BÕVÍTÉSÉRE. A FIDELITAS FÁKLYÁS MEGEMLÉKEZÉST TARTOTT TEGNAP AZ ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEKÉRT BUDAPESTEN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: ALKATRÉSZGYÁRTÓ ÜZEMET LÉTESÍT MAGYARORSZÁGON AZ AIRBUS HELICOPTERS, A BERUHÁZÁS 2021-RE KÉSZÜL EL. 2300-NÁL IS TÖBB KISTELEPÜLÉS KAPOTT SZOCIÁLIS TÜZELÕANYAGOT A BELÜGYMINISZTÉRIUMTÓL. MÁRKI-ZAY PÉTER POLGÁRMESTER ELLENI VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG FELÁLLÍTÁSÁRÓL DÖNTÖTT A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI KÖZGYÛLÉS. A FIDESZ-KDNP ARRA KÍVÁNCSI, A POLGÁRMESTER HOGYAN VÁLLALHATOTT KÖTELEZETTSÉGET 170 M FT ÉRTÉKBEN EGY BERUHÁZÁSRA KÖZGYÛLÉSI FELHATALMAZÁS NÉLKÜL. ÚJABB 8 DARAB, EMELETES MOTORVONAT SZÁLLÍTÁSÁRÓL ÍRT ALÁ SZERZÕDÉST A MÁV-START ZRT. ÉS A STADLER BUSSNANG AG HÉTFÕN. 2,7 SZÁZALÉKKAL EMELKEDNEK JÖVÕRE A NYUGDÍJAK, JELENTÕSEN NÕ AZ ÁPOLÓNÕK BÉRE, A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSBAN 30%-OS FIZETÉSEMELÉS LESZ. A LUFTHANSA-CSOPORT MAGYARORSZÁGI UTASFORGALMA 7 SZÁZALÉKKAL NÕTT AZ ELSÕ HÁROMNEGYED ÉVBEN A TAVALYIHOZ KÉPEST. GULYÁS JÁNOS, A WAVEMAKER HUNGARY KFT. ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓJA LETT A MAGYAR REKLÁMSZÖVETSÉG ELNÖKE 2019 ÉS 2021 KÖZÖTT. ELFOGADTA AZ ENSZ KÖZGYÛLÉSE A VILÁGSZERVEZET MENEKÜLTÜGYI MEGÁLLAPODÁSÁT TEGNAP, A 193 TAGÁLLAMBÓL 181 TÁMOGATTA A MEGÁLLAPODÁST. AZ USA ÉS MAGYARORSZÁG NEMMEL SZAVAZOTT A MENEKÜLTÜGYI MEGÁLLAPODÁSRA. CSEH KÜLÜGYMINISZTER: CSEHORSZÁG AZ ENSZ KÖZGYÛLÉSÉNEK SZERDAI ÜLÉSÉN A VILÁGSZERVEZET GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJA ELLEN FOG SZAVAZNI. A MAGYAR KORMÁNY AZT VÁRJA A ROMÁN UNIÓS ELNÖKSÉGTÕL, HOGY MEGÉRTÕ LEGYEN A BEVÁNDORLÁST ELLENZÕ TAGÁLLAMOK SZEMPONTJAIVAL SZEMBEN. AZ ÚJ SZEMÉLYAUTÓK ESETÉBEN 37,5%-KAL, MÍG A KÖNNYÛ HASZONGÉPJÁRMÛVEK ESETÉBEN 31%-KAL KELL LESZORÍTANI AZ ÁTLAGOS CO2-KIBOCSÁTÁST 2030-RA DÖNTÖTTEK AZ EU VONATKOZÓ SZERVEI. ELÕSZÖR AKKREDITÁL MAGYARORSZÁG NAGYKÖVETET LIBÉRIÁBA JELENTETTE BE SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER. A JANUÁR 7-ÉN KEZDÕDÕ HÉTEN TÁRGYALJA A BRIT ALSÓHÁZ A BREXIT FELTÉTELEIRÕL SZÓLÓ VITÁT KÖZÖLTE THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ. AZ EU 120 MILLIÓ EURÓVAL TÁMOGATJA A SZÍRIAI MENEKÜLTEK ELLÁTÁSÁT JORDÁNIÁBAN, IRAKBAN ÉS TÖRÖKORSZÁGBAN. RÓMA BRÜSSZEL VÁLASZÁT VÁRJA A MÓDOSÍTOTT OLASZ KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETTEL KAPCSOLATBAN, AMELYNEK MÉG MINDIG NINCS VÉGLEGES VÁLTOZATA. BOMBATÁMADÁST TERVEZETT A RÓMAI SZENT PÉTER BAZILIKÁBAN DECEMBER 27-RE EGY SZOMÁLIAI FÉRFI, AKIT A HATÓSÁGOK BARI VÁROSÁBAN VETTEK ÕRIZETBE. A LENGYEL ELNÖK JÓVÁHAGYTA A TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁST, AMELY ÉRTELMÉBEN VISSZATÉRNEK MUNKAHELYÜKRE A LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG KORÁBBAN NYUGALMAZOTT TAGJAI. SVÉD NAPILAP: EGYETLEN SVÉD TÁVKÖZLÉSI VÁLLALAT SEM KÍVÁN LEMONDANI A KÍNAI HUAWEI MOBILHÁLÓZATI BERENDEZÉSEINEK A HASZNÁLATÁRÓL. ÚJ-ZÉLANDON 2020-BAN, A KÖVETKEZÕ VÁLASZTÁSSAL EGY IDÕBEN NÉPSZAVAZÁST TARTANAK A MARIHUÁNA LEGALIZÁLÁSÁRÓL - JELENTETTE BE A WELLINGTONI KORMÁNY. ÕRIZETBE VETTEK KÉT EMBERT FRANCIAORSZÁGBAN, A GYANÚ SZERINT ÕK ADTÁK A FEGYVERT A STRASBOURGI MERÉNYLÕNEK. PÁRIZSI ÜGYÉSZSÉG: A KÓRHÁZBAN MEGHALT A STRASBOURGI LÖVÖLDÖZÉS EGYIK SEBESÜLTJE VASÁRNAP, A MERÉNYLETNEK Õ AZ ÖTÖDIK ÁLDOZATA. LEGKEVESEBB HAT EMBER ÉLETÉT VESZTETTE ÉS 133-AN MEGSÉRÜLTEK EGY KÓRHÁZTÛZBEN INDIÁBAN HÉTFÕN. VILÁGSZERTE 113 ÚJSÁGÍRÓT GYILKOLTAK MEG IDÉN, EZ A SZÁM 14%-KAL TÖBB, MINT TAVALY - JELENTETTE A PRESSE EMBLEME CAMPAGNE NEVÛ CIVIL SZERVEZET. KATASZTRÓFAVÉDELEM: ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ A PETÕFI HÍD ALATT A BUDAI OLDALON, A FORGALOM EGY SÁVON HALAD. EGY AUTÓ ELÜTÖTT EGY KERÉKPÁROST MEZÕTÚR KÜLTERÜLETÉN, A KERÉKPÁROS ÉLETÉT VESZTETTE. SZÁZRA BÕVÍTI A MOL AZON TÖLTÕÁLLOMÁSAIT, AHOL LESZ INGYENES CHIPLEOLVASÓ AZ ELKÓBOROLT ÁLLATOK AZONOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL. 3 FORINTTAL CSÖKKEN A GÁZOLAJ ÁRA SZERDÁN, A 95-ÖS BENZINÉ NEM VÁLTOZIK. KÉT TÛZIFA- ÉS EGY FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS MÛKÖDÉSÉT FÜGGESZTETTE FEL A NÉBIH, MERT A TELEPHELYEKEN NEM VOLT NYOMON KÖVETHETÕ A FAANYAG EREDETE.