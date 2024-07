Orbán Viktor: A 2025-ös évben a gyermekek után járó adókedvezmény összegét megduplázzuk!

Király Nóra, FICSAK alapító: "Nehéz idők ide, vagy oda, koronavírus, háborús helyzet, infláció, gazdasági válság, a magyar kormánynak ezekben a nehéz időkben is a magyar családok voltak a legfontosabbak és nemhogy eltöröltek volna családtámogatást, hanem ezekben a nehéz időkben is vezettek be újakat."

Vencel és felesége már éltek a Családi Otthonteremtési Kedvezmény lehetőségével, amit a kormány biztosít a családoknak. Most egy újabb segítség érkezik a magyar kormánytól, Orbán Viktor Tusnádfürdőn jelentette be: ha vége a háborúnak, meg kell duplázni a gyermekek után járó családi adókedvezményt.

Your browser does not support the video tag.