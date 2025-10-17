Orbán Viktor: A 14. havi nyugdíjhoz gazdasági erő kell, amihez pedig békére lenne szükség + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor, miniszterelnök: "A nyugdíjrendszer úgy ahogy van működőképes, tudjuk garantálni, a magyar gazdaság tudja garantálni, a kormány tudja garantálni, én személyesen tusom garantálni a nyugdíjasoknak, hogy a nyugdíjuk nem fog veszíteni az értékükből, ezt 2010-ben egy megállapodásban papírra is vetettük, sőt ahogy a gazdaságnak voltak jobb időszakai akkor emeltük is a nyugdíjaknak az értékét, sőt visszaállítottuk a 13.havi nyugdíjat."

A miniszterelnök úgy fogalmazott: noha most háború van, mégis három olyan program fut egy leblokkolt gazdasági növekedés mellett, ami önmagában is világszenzáció lenne. Orbán Viktor hozzátette: a 14. havi nyugdíjhoz gazdasági erő kell, amihez pedig békére lenne szükség, de napirenden tartják az elképzelést.