2025. 10. 17. Péntek
Orbán Viktor: A 14. havi nyugdíjhoz gazdasági erő kell, amihez pedig békére lenne szükség + videó

2025. október 17., péntek 15:00 | HírTV

Orbán Viktor emlékeztetett: a kormány bevezette a fix 3 százalékos hitelt az első lakásvásárlók, illetve a kis-és középvállalkozások számára is. Orbán Viktor kiemelte: ezek az intézkedések önmagukban is világszenzációnak számítanának

  • Orbán Viktor: A 14. havi nyugdíjhoz gazdasági erő kell, amihez pedig békére lenne szükség + videó

Orbán Viktor, miniszterelnök: "A nyugdíjrendszer úgy ahogy van működőképes, tudjuk garantálni, a magyar gazdaság tudja garantálni, a kormány tudja garantálni, én személyesen tusom garantálni a nyugdíjasoknak, hogy a nyugdíjuk nem fog veszíteni az értékükből, ezt 2010-ben egy megállapodásban papírra is vetettük, sőt ahogy a gazdaságnak voltak jobb időszakai akkor emeltük is a nyugdíjaknak az értékét, sőt visszaállítottuk a 13.havi nyugdíjat."

A miniszterelnök úgy fogalmazott: noha most háború van, mégis három olyan program fut egy leblokkolt gazdasági növekedés mellett, ami önmagában is világszenzáció lenne. Orbán Viktor hozzátette: a 14. havi nyugdíjhoz gazdasági erő kell, amihez pedig békére lenne szükség, de napirenden tartják az elképzelést.

 

