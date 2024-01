Orbán Viktor: 2024 egy reményteljes év lesz + videó

Megosztás itt:

"Vannak évek amelyekben az a legjobb, hogy véget érnek, így vagyunk mi 2023-mal"

- Orbán Viktor a tavalyi évet értékelve emlékeztetett: a szomszédunkban zajló háború nem ért véget és a déli határainkra nehezedő migrációs nyomás sem csökkent.

"Sajnos a háborúnak nincs vége, a terrorveszély nő Európában és a migrációs nyomás is egyre nehezebb. ’23-ban kellett a legény a gátra”

Orbán Viktor a stratégiai együttműködéseket felidézve emlékeztetett, hogy a múlt hónapban Magyarországra látogatott a török elnök is.

„Meglátogatott bennünket a török elnök, aki Magyarország kiemelten fontos, stratégiai szövetségese. Ez egy erős ország, amely fejlődik és most már saját autót is gyártanak, melyből hoztak is egy példányt, cserébe pedig egy lovat adtam. Először sólyomra gondoltam, de az biztos visszarepült volna hozzánk, azt hitték volna, hogy rászedtük őket, ezért inkább egy lovat adtunk. Egy lóerő 435-ért cserébe. Csupa ilyen üzletet szeretnék kötni 2024-ben is”

A miniszterelnök végül hozzátette: 2024 egy reményteljes év lesz, feltéve ha Brüsszelben elindul egy pozitív fordulat, majd hozzátette: Donald Trump pedig győz az amerikai elnökválasztáson és elhozza a békét az orosz-ukrán háborúba.