Orbán Vikor: Kifosztaná a magyarokat a Tisza Párt + videó

Tarr Zoltán a Tisza párt etyeki fórumán szólta el magát az ellenzéki párt tervezett adóemelési programjáról. A Tisza gazdasági vezetője, Dálnoki Áron is beismerte az adóemelési terveket.

Az Index hozta nyilvánosságra azt a dokumentumot, amelyből kiderült, hogy brutálisan megemelné a Tisza Párt a személyi jövedelemadót. Magyar Péterék az egykulcsos szja helyett háromkulcsos rendszert vezetnének be. Sajtóinformációk szerint ez nagyjából a lakosság kétharmadát érintené hátrányosan.

Tarr Zoltán Etyeken azt is bevallotta, hogy nem fedhetik fel programjukat a választók előtt, mert az a bukásukhoz vezetne.