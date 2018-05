Orbán vezetés helyett irányítani fog

Szorosabbra fogja a gyeplőt Orbán Viktor a következő 4 évben: nemcsak a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt rendeli közvetlenül maga alá - az újonnan létrejövő Miniszterelnöki Kormányiroda alá tartozik majd egy egységes hírszerzés is. Hogy ez utóbbi pontosan mit takar, még nem tudni - részleteket szokásos pénteki rádióinterjújában sem árult el a kormányfő.

– Ön személy szerint mit tartana a legfontosabbnak, amit még meg kéne oldani?

– A migrációs problémát.

– Az még nem megoldott?

– Nem, nem! – nyilatkozta Pósán László megválasztott országgyűlési képviselő.

Nem minden fideszes képviselő szerint megoldott a migrációs probléma, a miniszterelnök ugyanakkor úgy látja, a következő négy évben nem kell vele annyit foglalkoznia, mint az előző ciklusban.

„2014-ben beesett a migrációs válság, ha emlékeznek rá. Most azonban úgy látom az előttünk álló időszakot, hogy olyan rendkívüli fejlemény, amely eltérítené az energiáim egy részét a kormány munkájának közvetlen irányításától és szervezésétől” – fogalmazott péntek reggel Orbán Viktor a Kossuth Rádióban.

A miniszterelnök ezért jobban részt vesz majd a napi kormányzati munkában, vezetés helyett irányítani kívánja a kabinetet.

„Egy erős, közvetlenül hozzám rendelt központja lesz a kormányzatnak, Kormányirodának nevezzük ezt. Itt történik majd meg a minisztériumok közigazgatási államtitkárainak a koordinálása, ide rendeltük a Kehi nevű intézményt, ami a kormányon belüli gazdálkodás pénzügyi ellenőrzését jelenti, és itt lesz majd egy egységes hírszerzési központ is, ami lehetővé teszi, hogy Magyarország ebben az erőteljes nemzetközi versenyben egy jobb információszerzési és hírszerzési tevékenységet tudjon felmutatni” – emelte ki Orbán.

A Kormányirodát, ezen keresztül pedig a Kehit, vagyis a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt és a hírszerzési központot közvetlenül Orbán Viktor felügyeli majd.

„Orbán Viktor szeret viszonylag kevés kormánytaggal kooperálni, egyeztetni.”

Az Iránytű Intézet vezető elemzője szerint már 1998-ban látható volt, hogy Orbán Viktor körül egyre nagyobb hatalom összpontosul, ez pedig azóta is fokozatosan nő.

„Működik most már egy Miniszterelnöki Kormányiroda a negyedik Orbán-kormányban, ami gyakorlatilag a kabinetrendszerrel együtt, a gazdasági, stratégiai és nemzetbiztonsági kabinettel együtt még hatékonyabbá vagy koordináltabbá teheti a kormányzati működést, ezzel egyébként valamennyire a Miniszterelnökségnek a súlya csökkenhet” – mutatott rá Kovács János.

A Miniszterelnökség súlya mindenképpen csökken, hiszen jelenleg a Kehit is Lázár János ellenőrzi, de ő felügyeli az Információs Hivatalt is. Márpedig a kormányfő szavai alapján ez is kikerülhet az újdonsült miniszter Gulyás Gergely felügyelete alól, bár egyelőre nem tudni részleteket arról, hogy Orbán Viktor hogyan képzeli el az egységes hírszerző központot.

Jelenleg öt nemzetbiztonsági szolgálat működik három miniszter felügyelete alatt, ami nem felel meg a nemzetközi gyakorlatnak. „A nemzetközi gyakorlat szerint a szolgálatokat összefogják valahol. Ez az összefogás a legmagasabb szinten történik, általában vagy a miniszterelnök, vagy attól függ milyen rendszerről van szó, az államfő kezében fut össze, tehát neki van egy törzse, ott fut össze. Tehát, hogyha ez az elképzelés és ezt akarják megvalósítani, ez szakmailag mindenképp indokolt és kapcsolódik a nemzetközi gyakorlathoz” – magyarázta Kis-Benedek József nemzetbiztonsági szakértő.

Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában azt is elárulta, hogy Semjén Zsolt mellett Varga Mihály és Pintér Sándor is miniszterelnök-helyettes lesz, előbbi a gazdaságért - utóbbi pedig a nemzetbiztonságért felel majd.