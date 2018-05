Orbán tényleg 2030-ig tervez

ESKÜT TETTEK AZ ÚJ KORMÁNY MINISZTEREI AZ ORSZÁGGYÛLÉSBEN, MIUTÁN ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKTÕL ÁTVETTÉK KINEVEZÉSÜKET. AZ ÚJ CIKLUSBAN 14 MINISZTER LESZ A KABINETBEN. ORBÁN: 1990-BEN MÉG EURÓPA VOLT A MI JÖVÕNK, MA PEDIG MI VAGYUNK EURÓPA JÖVÕJE. MSZP: EURÓPA-ELLENES MAGYAR KORMÁNY ALAKULT, AMELY SZEMBE MEGY A TÁRSADALOMMAL. AZ MSZP ELNÖKE, MOLNÁR GYULA ÉVI 60 MILLIÓ FORINTTAL SEGÍTI FODOR GÁBOR PÁRTJÁT ZOOM.HU. A KÖVETKEZÕ VÁLASZTÁSON A BEJUTÁSI KÜSZÖBÉRT FOG KÜZDENI A JOBBIK, HA A JELENLEGI IRÁNY MARAD MONDTA TOROCZKAI LÁSZLÓ 24.HU. ZSAROLNI PRÓBÁLTA SESZTÁK MIKLÓS A MINISZTERELNÖKÖT A VÁLASZTÁSOK UTÁN. A VOLT FEJLESZTÉSI MINISZTER ORBÁN VIKTORT AZZAL FENYEGETTE MEG, HOGY LEMOND MANDÁTUMÁRÓL, HA NEM MARADHAT A TÁRCA ÉLÉN 24.HU. 140 MILLIÓ FORINTÉRT VETT EGY RÓZSADOMBI VILLÁT MATOLCSY GYÖRGY EGYIK FIA VESZTESÉGES CÉGÉN KERESZTÜL. MATOLCSY MÁTÉ EGYIK CSALÁDTAGJÁTÓL KAPOTT EGY 90 MILLIÓ FORINTOS HITELT, AMIT NEM KELLETT TÖRLESZTENIE. NYUGATI SZÍNVONALÚ EGÉSZSÉGÜGYET ÍGÉR BUDAPESTEN 8 ÉVEN BELÜL AZ EMMI MINISZTERJELÖLTJE, KÁSLER MIKLÓS. A FIDESZ MÁSFÉL MILLIÁRDOS BEVÉTELÉBÕL 321 MILLIÓJA MARADT A TAVALYI KÖLTSÉGVETÉSRÕL KÉSZÜLT KIMUTATÁS SZERINT NEPSZAVA.HU. ZÁVECZ: HOSSZÚ TÁVON BAJBA KERÜLHET AZ MSZP ÉS A DK, AMIÉRT NEM TÚL NÉPSZERÛ A FIATALOK KÖRÉBEN. TÖBB MULTICÉG IS TÁVOZIK MAGYARORSZÁGRÓL A MUNKAERÕHIÁNY MIATT MAGYAR IDÕK. KIRÚGHATJA HANDÓ TÜNDÉT AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS. EGY FELMÉRÉS SZERINT A 12 ÉVES MAGYAR GYEREKEK FOGAZATA A LEGROSSZABB EURÓPÁBAN. KÉT ÉV MÚLVA VISSZAKÖLTÖZIK A VIDÉKFEJLESZTÉSI ÁLLAMTITKÁRSÁG A VIDÉKI VÁROSOKBÓL BUDAPESTRE. IDÕHÚZÁSRA JÁTSZIK AZ ORBÁN-KORMÁNY A SOROS-EGYETEM ÜGYÉBEN AZ EURÓPAI PARLAMENT OKTATÁSI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE SZERINT. HAZAÁRULÁSSAL GYANÚSÍTJÁK, ÉS HATVAN NAPRA ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA HELYEZTÉK AZ EGYIK UKRÁN-OROSZ KETTÕS ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ ÚJSÁGÍRÓT. ENSZ-BIZTOS: IZRAEL MEGFOSZTJA EMBERI JOGAIKTÓL A PALESZTINOKAT, HOGY GÁZÁBAN, EGY MÉRGEZÕ NYOMORNEGYED BÖRTÖNÉBE ZÁRJA. MÁJUS VÉGÉN TALÁLKOZHAT AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTERREL SZIJJÁRTÓ PÉTER EGY HIVATALOS WASHINGTONI LÁTOGATÁSON. KONZULTÁCIÓRA HAZARENDELTÉK A PALESZTIN HATÓSÁG BUDAPESTI NAGYKÖVETÉT. IZRAEL ÁLLAM BUDAPESTI NAGYKÖVETE SZERINT A PALESZTIN NAGYKÖVET VISSZAHÍVÁSA EGY SZÍNJÁTÉK. DONALD TRUMP: A NATO-TAGÁLLAMOK NEM FIZETIK MEGFELELÕ MÉRTÉKBEN KÖTELEZÕ HOZZÁJÁRULÁSAIKAT. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN EGY ÉVE TART A NYOMOZÁS, HOGY DONALD TRUMP ÖSSZEJÁTSZOTT-E AZ OROSZOKKAL AZ ELNÖKVÁLASZTÁSI KAMPÁNYBAN. A SZENÁTUS HÍRSZERZÉSI BIZOTTSÁGA: AZ OROSZ ELNÖK MAGA RENDELTE EL A BEAVATKOZÁST TRUMP JAVÁRA. VÁRATLAN TALÁLKOZÓT TARTOTT BASSÁR EL-ASZAD SZÍRIAI ÁLLAMFÕ SZOCSIBAN VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖKKEL. MACRON: FRANCIAORSZÁG FELADATA A BÉKE ÉS A STABILITÁS BIZTOSÍTÁSA A KÖZÉP-KELETI TÉRSÉGBEN. ANGELA MERKEL: NINCS ÉRTELME CSATLAKOZÁSI CÉLDÁTUMOKRÓL BESZÉLNI AZ EU NYUGAT-BALKÁNI BÕVÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN. MERKEL: VALAMENNYI UNIÓS TAGORSZÁG KIÁLL AZ IRÁNI ATOMALKU MELLETT. PENTAGON: A JÖVÕBEN IS HASONLÓ MÓDON RENDEZIK MEG A DÉL-KOREÁVAL KÖZÖS AMERIKAI HADGYAKORLATOKAT. NÉGY FELNÕTT ÉS KÉT GYERMEK IS MEGSÉRÜLT ABBAN A KÉT AUTÓBAN, MELY FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT GYÖNGYÖSÖN. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY KAMION ÉS EGY SZEMÉLYAUTÓ BALMAZÚJVÁROS TÉRSÉGÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY RENDÕRAUTÓ ÉS EGY SZEMÉLYAUTÓ BUDAPESTEN, A SZILÁGYI ERZSÉBET FASORNÁL. KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI KARAMBOLOZOTT GYÖNGYÖSÖN, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK. BETÖRTEK ÉS ELVITTEK MINDEN KÉSZÜLÉKET EGY BELVÁROSI IPHONE MÁRKABOLTBÓL.