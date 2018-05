Orbán: Régen álltak ilyen jól a csillagok Magyarország felett, mint most

Negyedszer tette le a miniszterelnöki esküt Orbán Viktor. A Fidesz elnöke 134 szavazatot kapott, a fideszes és KDNP-s képviselők között ő maga is bizalmat szavazott saját magának, és a magyarországi német nemzetiség képviselője is rá voksolt. Ünnepi beszédében a kormányfő 10-12 éves távlatra tekintett ki. Mint mondta, 2030-ig azért indokolt tervezni, mert az Európai Unió következő költségvetése is addig terjed majd. Orbán Viktor úgy ítéli meg, hogy a magyar ügy mára nyert üggyé vált, az országban megvan a bátorság és a tetterő ahhoz, hogy nagy dolgokra vállalkozzon a kormány.

„Magam is 16 évet töltöttem ellenzékben, és 12 évet kormányon. Megtanultam; a győzelem sohasem végleges, a vereség pedig sohasem végzetes. Csak az számít, készen állsz-e a küzdelem folytatására. Ha Isten engedi, és élünk, ennek a ciklusnak a végére elérjük, elérem a kormányzati, és ellenzéki évek közötti egyensúlyt. És akkor még mindig csak döntetlenre állunk majd. Tegyük rögtön világossá ez most alkalmas hely és idő, sportemberek vagyunk, nem érjük be a döntetlennel” – fogalmazott a kormányfő.