Orbán Ráhel: A diverzitás, a változatosság a legvonzóbb az utazók számára Budapesten

Orbán Ráhel többek között arra a kérdésre válaszolt a Mandinernek, hogy szerinte mi Budapest legnagyobb vonzereje: "Úgy gondolom, hogy a diverzitás, változatosság a legvonzóbb az utazók számára a városban. Budapest egy olyan egyedülálló főváros, amely mindenkinek más arcát mutatja, mindenkinek más és más élményeket kínál.

Elég csak megnézni Pestet és Budát, hogy mennyire különböző a két oldal, mennyivel más hangulatot árasztanak, mennyire különböző programokat kínálnak. A kultúrában és a hagyományokban is megvan ez a változatosság a fővárosban, elég csak megnézni, hogy a kiskörút mentén hány nagy egyháznak található temploma. Ott van a Bazilika, ott van a Deák téri evangélikus templom, a Kálvin téri református templom és a Dohány utcai zsinagóga is. Ez egy képi példája is lehet az említett diverzitásnak.

De szeretem azt is, hogy a Michelin-csillagos éttermektől a retro kocsmákig minden megtalálható, és az egyik nap egy egészen klasszikus programban vehet részt egy utazó vagy akár egy helyi lakos, míg a másik nap egy folklóron, egy klezmeren vagy egy jazzen. Mindez pedig azt eredményezi, hogy Budapest nagyon széles közönségnek, számtalan célcsoport számára tud releváns és egyedi élményeket kínálni. A sokszínűsége teszi különlegessé a magyar fővárost."

A teljes cikk a Mandiner honlapján olvasható.

Fotó: BDPST Koncept